"Удари будуть блискавичними": Путін знову маразматичними заявами погрожує світу

Володимир Путін "відзначився" черговими маразматичними погрозами. Цього разу очільник Кремля обіцяє "блискавичні удари",

Цього разу Путін взявся погрожувати усьому світу. Словесні опуси очільника Кремля передали росЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Путін заявив, що якщо хтось захоче "втрутитися у ситуацію в Україні", удари у відповідь будуть миттєвими.

Тим часом доки у Кремлі істерика й залякування, цивілізований світ вже не сумнівається у тому, що Росію чекає поразка у війні. Зокрема, відповідну заяву зробив Нед Прайс – прессекретар Державного департаменту США. Він наголосив: Володимир Зеленський приведе Україну до перемоги у війні, тим часом поразка Путіна буде стратегічною.

МЗС України про погрози з боку Росії

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що з боку Росії вже ллється дуже багато погроз. Це свідчить тільки про те, що країна-окупантка розуміє: до її перемоги справа не йде.

Кулеба наголосив, що Україна не боїться погроз Росії й закликає країн-партнерок також не боятися.

Епохальна зустріч на авіабазі Рамштайн

Світ об'єднався, аби підтримати Україну у війні з Росією. Зокрема, 26 квітня на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони понад 40 країн світу. Вони обговорили допомогу Україні.

В Офісі Президента наголосили, що "цивілізований світ об'єднався навколо нашої сміливості у війні за свободу з чистим злом". Україна зміцнюється.

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