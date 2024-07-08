Дрони постійно вдосконалюються: наскільки болючі удари ними по Росії

Україна постійно удосконалює дрони, аби завдавати руйнівних ударів по російських військових об'єктах. Оскільки ворог вивчає можливості їхнього застосування та намагається протидіяти.

Тому оновлення та змога бути першими – надважливі. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень і військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що росіяни шукатимуть різні способи, як цьому запобігти.

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Наскільки болючі для Росії удари безпілотниками

Мусієнко наголосив на універсальності українських дронів. БпЛА дозволяють не тільки вести розвідку та коригувати вогонь, а й завдавати ударів. У цьому сенсі Сили оборони надзвичайно просунулися. Тепер є змога атакувати Росію комбіновано – ракетами ATACMS та безпілотниками – аби ще більше дезорієнтувати засоби ППО ворога і бути успішнішими.

З огляду на це, маємо результати:

фактично більш як третина Чорноморського флоту Росії знищена або серйозно пошкоджена;

росіяни не мають можливості підійти до українських берегів та висадити десант;

обстрілювали прибережжя з моря;

заблокувати торговельні шляхи, які використовуються для зернового коридору і не лише.

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Росія зменшила кількість обстрілів "Калібрами" з акваторії Чорного та Азовського морів, а також Севастополя. Ударами дронів Україна змусила Кремль передислокувати значну кількість кораблів у район Новоросійська. А також будувати в тимчасово окупованій Абхазії, яка є територією Грузії, додатковий порт, який уже майже готовий.

Зроблено багато, щоб витіснити російський Чорноморський флот з акваторії поблизу окупованого Криму,

– зауважив Олександр Мусієнко.