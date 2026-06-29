Росія посилила удари по АЗС: "Флеш" сказав, чи будуть проблеми із пальним

У відповідь на атаки України на російські логістичні об'єкти країна-терористка вирішила знищити всі українські прифронтові АЗС.

Вона скеровує на заправки "Шахеди" та інші БпЛА крилатого та роторного типу. Про це розповів радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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Навіщо Росії атакувати цивільні АЗС?

АЗС страждають у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

"Флеш" зауважив, що цивільні заправки жодним чином не впливають на військові поставки палива. Тож можна зробити висновок, що мета Росії – терор цивільного населення.

Чи залишаться мешканці без бензину? Звичайно, ні. Адже ми українці – знайдемо способи, як організувати логістику, розподіл та продажу пального та заправлятися,

– наголосив радник міністра оборони.

Удари по АЗС: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч на 29 червня російський безпілотник атакував автозаправну станцію в Полтавському районі.

28 червня під ударом опинилися автозаправки у двох районах Дніпропетровської області. Там спалахнули пожежі, пошкоджено автівки. Відомо про двох постраждалих.

26 червня FPV-дрон поцілив по автобусу поблизу АЗС на в'їзді в Нікополь. На жаль, двоє людей загинули, постраждали ще 12 людей.

Того ж дня Росія вдарила дроном по АЗС у Харкові.