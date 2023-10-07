Партнери стараються прикрити нас від атак на енергетику взимку: оперативне зведення від Світана

Взимку росіяни знову завдаватимуть ударів по об'єктах енергетики. Тож наші союзники прагнуть посилити ППО в Україні, щоб захистити критичну інфраструктуру від ворожих атак.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу зауважив, що країни Заходу допомагають нам, іноді не оголошуючи про це.

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Захист енергетики України взимку

Світан зазначив, що Росія цієї зими також намагатиметься знищити об'єкти нашої інфраструктури, насамперед енергетики. Тому що електроенергія – двигун будь-якої структури, яка підтримує життєдіяльність цивільного населення.

Тому однозначно працюватимуть по об'єктах енергетики. Наші партнери намагаються нас якось прикрити,

– зауважив полковник запасу.

За його словами, йдеться про Patriot, який зараз може готуватися для нас. Є інформація, що США можуть поставити "Залізний купол" у Польщу, а вона натомість передати нам Patriot, який там нині розгортається.

Військовий експерт додав, що всі держави коаліції допомагають Україні, іноді офіційно не заявляючи про це.

Фронтове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Чому росіяни перекривають Кримський міст

Полковник запасу пояснив, що, коли виходить якась із наших ракет чи безпілотники різного рівня, у росіян в окупованому Криму спрацьовує загальна система безпеки. Вона не секторальна, тож загарбники вмикають одразу всю систему, не розуміючи, звідки прилетить.

Він зауважив, що росіяни спочатку перекривають Кримський міст, зачищають його від машин та вмикають деякі системи безпеки, зокрема димову завісу. Так вони намагаються приховати міст від зовнішнього спостереження.

Ми вже змалювали точки цього мосту 300 разів вздовж і впоперек,

– наголосив Світан.

За його словами, взагалі незрозуміло, для чого росіяни напускають ці дими, особливо на міст. Це свідчить про те, що в окупантів є загальний протокол, за яким вони працюють щодо будь-якого об'єкта, який перебуває під захистом.

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