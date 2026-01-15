Володимир Зеленський закликав США та партнерів максимально посилити тиск на Росію. Президент акцентував, що країна-агресорка намагається знищити енергетику нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 15 січня.

Як Зеленський закликав партнерів тиснути на Росію?

Володимир Зеленський нагадав, що російські загарбники 15 січня знову атакували критичну інфраструктуру в низці міст України. Під обстрілами були Харків, Київ, прикордонні регіони, Дніпропетровська та Одеська області.

"Ми будемо більше контактувати з партнерами. Я говорив щойно з Марком Рютте, зокрема про програму PURL та наші можливості купувати ракети для протиповітряної оборони", – сказав президент.

Український лідер додав, що обговорив і дипломатичну роботу з США. Зеленський зауважив, що Україна – не перепона до миру. Цьому заважають російські ракети, дрони та намагання Кремля знищити Україну.

Коли через Росію в українців немає електрики по 20 – 30 годин, коли російські удари направлені на те, щоб зламати нашу енергетику і наших людей, саме на Росію треба тиснути,

– резюмував глава держави.

Навіщо Росія гатить по українській енергетиці?