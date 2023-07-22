У Повітряних силах відповіли, чи відновляться атаки Росії на енергетичні об'єкти восени

До осені залишилось трохи більш ніж місяць – починають виникати побоювання стосовно того, що Росія знову візьметься за атаки на енергоінфраструктуру. У ЗСУ припустили, чи можливий такий сценарій.

Власне, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат прокоментував це питання. За його словами, не виключено, що російські окупанти можуть знову почати інтенсивно обстрілювати енергетичні об'єкти нашої держави з вересня.

Дивіться також Місія – померти за еліту: чому в Кремлі хочуть утилізувати в окопах максимум росіян

Атаки можуть відновитися

Варто сказати, що минулого року загарбникам не вдалось занурити Україну в тотальну темряву – тобто зробити блекаут.

Цьогоріч вони можуть ще раз спробувати це зробити як і за допомогою ракет, так і безпілотників іранського виробництва.

Не виключено (що будуть атаки – 24 Канал), тому що об'єкти енергетики атакують не лише крилатими ракетами, але й дронами-камікадзе. Завжди ж дрони летіли по підстанціях. Ми бачимо, що дрон може величезну шкоду принести, якщо влучає у вразливе місце,

– заявив Ігнат.

Росія нарощує виробництво БпЛА і ракет

Одним з аргументів, який свідчить на користь того, що ворог хоче відновити атаки на енергетичні об'єкти, є той факт, що він нарощує виробництво озброєння:

у Росії триває будівництво заводів з виробництва FPV-дронів;

окупанти збільшують виробництво безпілотників типу "Ланцет";

загарбники планують налагодити виробництво дронів типу "Шахед".

Бачимо, що виробництво ракет теж триває. Можливо, будуть якісь паузи для накопичення для удару. Але не забуваймо, що можливості Росії не безмежні. Потрібно задіювати весь санкційний тиск для того, щоби вони якнайменше отримували технологічних деталей для виготовлення цих ракет та дронів.

Дивіться також Невже цієї зими знову без світла: якою буде ситуація з електроенергією

Окрім того, у виданні "Економічна правда" з посиланням на власне джерело в уряді, що побажало залишитись анонімним, констатували, що ця зима буде складнішою за попередні.

Власне, якраз-таки через високу імовірність атак на енергетичні об'єкти українцям знову слід запасатись генераторами та свічками. Умови, з якими України починатиме цю зиму, набагато складніші, аніж минулоріч.