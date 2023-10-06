Удар по Харкову: є влучання у житловий будинок, серед постраждалих немовля
Російські окупаційні війська зранку 6 жовтня завдали ударів по двох районах Харкова. Унаслідок атаки загинула дитина. Є постраждалі, зокрема 11-місячне немовля.
Було два удари
Вибухи в Харкові пролунали о 6:46, відразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.
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За попередніми даними ОВА, влучання стались у Київському та Основ'янському районах Харкова.
"Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель. Інформація уточнюється", – написав Синєгубов.
Під завалами дитина
Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що ворог атакував цивільну інфраструктуру – пошкоджено житловий будинок, а під завалами можуть бути люди.
Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку – по житловому будинку. Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина,
– заявив Терехов.
Він зауважив, що рятівники намагаються якнайшвидше розібрати завали.
Що відомо про потерпілих
Станом на 7:48, за даними ОВА, унаслідок ударів ворога постраждали щонайменше 9 людей. Серед потерпілих – 11-місячне немовля.
"Унаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих – дитина 11 місяців", – повідомив керівник ОВА.
За його словами, наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань, загоряння авто, розбирають завали будівель.
Загинув 10-річній хлопчик
Станом на 08:45 мер Ігор Терехов в ефірі телемарафону зазначив, що під завалами знайшли 10-річного хлопчика. Наразі відомо про 16 постраждалих внаслідок атаки "Іскандерами" по Харкову.
За попередніми даними поліції, місто атакували двома російськими ракетами "Іскандер".
Ворог тероризує Харківщину
- Учора, 5 жовтня, росіяни вдарили "Іскандером" по селу Гроза у Харківській області: влучили по магазину та кафе, де саме проходили поминки за загиблим військовим.
- Внаслідок атаки загинула 51 людина. Удар став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабної війни.