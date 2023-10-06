Удар по Харкову: є влучання у житловий будинок, серед постраждалих немовля

Російські окупаційні війська зранку 6 жовтня завдали ударів по двох районах Харкова. Унаслідок атаки загинула дитина. Є постраждалі, зокрема 11-місячне немовля.

Було два удари

Вибухи в Харкові пролунали о 6:46, відразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.

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За попередніми даними ОВА, влучання стались у Київському та Основ'янському районах Харкова.

"Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель. Інформація уточнюється", – написав Синєгубов.

Під завалами дитина

Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що ворог атакував цивільну інфраструктуру – пошкоджено житловий будинок, а під завалами можуть бути люди.

Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку – по житловому будинку. Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина,

– заявив Терехов.

Він зауважив, що рятівники намагаються якнайшвидше розібрати завали.

Що відомо про потерпілих

Станом на 7:48, за даними ОВА, унаслідок ударів ворога постраждали щонайменше 9 людей. Серед потерпілих – 11-місячне немовля.

"Унаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих – дитина 11 місяців", – повідомив керівник ОВА.

За його словами, наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки влучань, загоряння авто, розбирають завали будівель.

Загинув 10-річній хлопчик

Станом на 08:45 мер Ігор Терехов в ефірі телемарафону зазначив, що під завалами знайшли 10-річного хлопчика. Наразі відомо про 16 постраждалих внаслідок атаки "Іскандерами" по Харкову.

За попередніми даними поліції, місто атакували двома російськими ракетами "Іскандер".

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