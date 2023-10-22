Якщо Росія завдаватиме ударів по енергосистемі – обов'язково буде відплата, – ГУР

У ГУР очікують, що цієї зими Росія знову завдаватиме ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Андрій Юсов наголосив, що на кожні такі удари буде відповідь.

Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що ми маємо справу з ворогом, який регулярно атакує цивільну інфраструктуру. Тож цілком логічно очікувати та готуватися до продовження таких ударів цієї зими.

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За удари по українській інфраструктурі буде відповідь

Юсов наголосив, що Україна готується до ймовірних обстрілів по цивільній інфраструктурі. Він додав, що у випадку повторних атак обов'язково буде відплата.

Ми також готуємося, отримуємо нові засоби та можливості для протидії, в тому числі, як було анонсовано воєнно-політичним керівництвом, якщо такі удари будуть завдаватися, обов'язково буде відплата,

– сказав Андрій Юсов.

Він додав, що тактику "відплати" Україна заздалегідь розкривати не буде, щоб не полегшувати роботу ворогу. Адже у наших інтересах, щоб вони "старалися" і марно витрачали більше ресурсів їхнього бюджету.

Також Андрій Юсов зазначив, що "бавовна" на Росії квітне і це буде продовжуватись.

Україна цивілізована держава і це означає, що бавовна відбувається в Росії в тих місцях, які мають безпосереднє відношення до геноцидної війни проти України. Це принципове питання,

– уточнив він.

Чи готова Україна до можливих обстрілів

У Міненерго запевнили, що цієї зими енергетична інфраструктура України буде захищена краще, ніж торік. Зокрема: