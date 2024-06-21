Експерти пояснили, які наслідки для Росії матиме знищення логістики у Криму

Сили оборони продовжують завдавати потужних ударів по логістиці російських загарбників у поки що окупованому Криму. Наші захисники успішно атакують не тільки ППО агресора, а й чорноморську флотилію.

Які ж наслідки для окупантів матиме знищення логістики на українському півострові, у матеріалі 24 Каналу розповіли експерти.

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Знищення російської логістики у Криму

Нещодавні удари по поромах в окупованій Керчі показали, що Україна може вдарити по Кримському мосту і зробить це тоді, коли буде вважати за потрібне. Знищення повітряного захисту ворога дозволить зруйнувати логістику і, як результат, послабити угруповання окупантів на Півдні.

До речі, хоча російські загарбники й будують залізницю через окупований Маріуполь, втім, вона в зоні ураження зброєю, яка є в Сили оборони. А знищена в Криму ворожа ППО не зможе забезпечувати їй захист.

Заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації зауважив, що завдяки дозволу, який надали західні партнери, розширилася номенклатура озброєння, яке ми можемо використовувати по території Росії. Окрім того, розширилася географія.

Таким чином ми можемо вплинути на логістику ворога. Ми бачимо, чим закінчився харківський наступ росіян завдяки дозволам бити по тилах Росії. І зрозуміло, що коли ми почнемо бити по частинах на російських аеродромах та військових частинах, ми знекровимо лінію фронту і тоді буде як було в Херсоні чи на Харківщині,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Експерт з авіації та провідний науковий співробітник НАН відзначив, що удари по системах ППО ворога, за стандартами НАТО, є першим етапом у проведенні подальших наступальних операцій. Також Валерій Романенко зазначив, що сухопутний наступ на окупований півострів зараз виглядає "нереалістичним".

Водночас експерт вважає, що на весь фронт подальші удари по Криму не впливатимуть, бо основні зусилля росіяни зосереджують на східних напрямках.

Романенко зазначив, що нам потрібно на перспективу знищити логістику в Криму, а це робиться поетапно. Зокрема, спершу за тактикою НАТО проводиться операція SEAD — Suppression Enemy Air Defense, тобто придушення ворожої протиповітряної оборони.

Ну, в разі великого успіху навіть знищення ворожої протиповітряної оборони. Після цього ми матимемо можливість, по-перше, знищити Кримський міст. Зараз це допоміжний шлях забезпечення Криму, але у разі чого він може бути активований росіянами. Потім ми можемо безперешкодно бити по Керченській переправі. Хоча росіяни зараз будують залізницю через тимчасово окуповані території, то їй теж треба буде увагу приділяти, а цьому можуть заважати засоби кримської ППО,

– пояснив експерт.

Нещодавно у СтратКомі ЗСУ повідомили, що за останні два місяці загальна кількість окремо уражених ворожих систем ППО