"Путін вже пробував – і нічого не вийшло": Зеленський пояснив удари по мостах Києва

Росія намагається послабити Україну ударами по мостах та іншій цивільній інфраструктурі. Головна мета ворога – знизити стійкість українців.

Про це президент Зеленський заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, передає 24 Канал.

Як Зеленський пояснив удари по мостах Києва?

Вони (росіяни – 24 Канал) хочуть, щоб наші люди виїжджали з великих міст, передусім зі столиці,

– пояснив глава держави.

Президент зазначив, що подібну тактику Росія вже застосовувала щодо Харкова. Водночас місто, за його словами, вистояло перед російським терором.

Не зміг він їх зламати. Харків переміг Путіна,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що Харків має символічне значення для очільника Кремля як перша столиця України.

Тепер Росія влаштовує терор Києва. Вона хоче порушити сполучення між лівим і правим берегами, спричинити колапс і змусити людей покинути місто.

Зеленський запевнив, що влада вже готує альтернативні рішення на випадок серйозних пошкоджень критичної інфраструктури у столиці.

Він також заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари.

Зараз вони б'ють по мостах, невже вони думають, що ми не будемо відповідати?,

– сказав президент.

Він додав, що Росія раніше атакувала українські склади та логістичну інфраструктуру, зокрема "Нову пошту" й "Укрпошту". У відповідь Україна завдавала ударів по російських об'єктах, зокрема складах Wildberries.

"Україна пропорційно відповідала та продовжить відповідати на терор з боку Росії" – підкреслив Зеленський.