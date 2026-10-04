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24 Канал Новини України "Путін вже пробував – і нічого не вийшло": Зеленський пояснив удари по мостах Києва
4 жовтня, 17:40
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"Путін вже пробував – і нічого не вийшло": Зеленський пояснив удари по мостах Києва

Анастасія Колеснікова

Росія намагається послабити Україну ударами по мостах та іншій цивільній інфраструктурі. Головна мета ворога – знизити стійкість українців.

Про це президент Зеленський заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, передає 24 Канал

Як Зеленський пояснив удари по мостах Києва?

Вони (росіяни – 24 Канал) хочуть, щоб наші люди виїжджали з великих міст, передусім зі столиці,
 – пояснив глава держави.

Президент зазначив, що подібну тактику Росія вже застосовувала щодо Харкова. Водночас місто, за його словами, вистояло перед російським терором. 

Не зміг він їх зламати. Харків переміг Путіна,
 – наголосив Зеленський. 

Він додав, що Харків має символічне значення для очільника Кремля як перша столиця України. 

Тепер Росія влаштовує терор Києва. Вона хоче порушити сполучення між лівим і правим берегами, спричинити колапс і змусити людей покинути місто.

Зеленський запевнив, що влада вже готує альтернативні рішення на випадок серйозних пошкоджень критичної інфраструктури у столиці.

Він також заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари

Зараз вони б'ють по мостах, невже вони думають, що ми не будемо відповідати?,
 – сказав президент. 

Він додав, що Росія раніше атакувала українські склади та логістичну інфраструктуру, зокрема "Нову пошту" й "Укрпошту". У відповідь Україна завдавала ударів по російських об'єктах, зокрема складах Wildberries.

"Україна пропорційно відповідала та продовжить відповідати на терор з боку Росії" – підкреслив Зеленський.

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