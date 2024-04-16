Удари по російських НПЗ і аеродромах: секретар РНБО назвав їхню мету
Джерело:The Economist
Секретар РНБО Олександр Литвиненко розповів у чому ефективність ударів по російських НПЗ та аеродромах. За його словами, це один із способів зупинити наміри Путіна.
Також ці удари мають на меті показати російському суспільству та еліті, що продовження війни – дорога забаганка і дешевше її припинити. Секретар РНБО зауважив, що так звана російська еліта може одного разу повернутися проти Путіна.
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"Обмежують для Путіна простір для маневру"
Литвиненко висловив думку, що удари по НПЗ та аеродромах Росії є "ключовою частиною" стратегії та "обмежують для Путіна простір для маневру". Він додав, ці атаки також спрямовані на те, щоб переконати російське суспільство та еліту, що війна дорожче, ніж її припинення.
Один удар по аеродрому може пошкодити сім, десять, п'ятнадцять літаків. Кожен із них коштує понад 30 мільйонів доларів. Ми можемо провести операцію менш ніж за 2 мільйони доларів. Це фантастична економічна ефективність,
– зауважив секретар РНБО.
Він також наголосив на тому, що Путін ще не відступив від своїх цілей і в майбутньому ситуація може стати ще більш плачевною. Якщо Захід не допоможе зупинити Москву зараз, то у майбутньому доведеться заплатити більшу ціну.
"Важливо розуміти, що путінізм ще не завершив свою еволюцію. Може бути ще гірше. Якщо Захід не припинить це, то пізніше він заплатить ще більшу ціну, і до того ж власним життям. Допомога Україні – це не благодійність", – заявив Литвиненко.
Секретар РНБО додав, що Кремль не надто переймається кількістю військових, яких втрачає на війні, що значно ускладнює ситуацію.
Удари по російських НПЗ: останні новини
- Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначає, що ЗСУ необхідно цілити у НПЗ, які виготовляють дизель для танків та авіаційний керосин. Він зазначив, що їх видобутком займається невелика кількість заводів в Росії, одним із таких є Омський НПЗ.
- Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн також відзначив ефективність ударів по російських НПЗ. Він зауважив, що удари дронами наробили шкоди росіянам на сотні мільйонів доларів.
- Водночас у США закликають утриматися від атак на НПЗ та зосередитися на інших цілях у Росії. Зокрема, тих, що мають безпосередній вплив на ситуацію на фронті.