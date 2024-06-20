Дрони СБУ успішно атакували нафтобази в Тамбовській області та республіці Адигеї в ніч на 20 червня. Росіянам тепер все складніше захищати свої важливі об'єкти.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що подібних атак від СБУ та ГУР повинно бути ще більше. Потрібно вкладати багато ресурсів для знищення країни-агресорки.

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Росія вже не зможе протидіяти ударам

За словами Подоляка, подібні удари по російських НПЗ є дуже дієвими, однак поки їх є не настільки багато, як хотілось би. Коли Україна масштабує удари, наприклад, в десять разів, тоді це буде суттєво впливати на країну-агресорку.

Однак це дуже круто, що хлопці із СБУ й Головного управління розвідки технологічно вже досягли такого рівня, що Росія цьому протидіяти точно вже не зможе,

– підкреслив радник голови ОП.

Подоляк також наголосив, що для атак на Росію потрібно вкладати гроші, технологічний розвиток та зацікавленість партнерів нашої держави. Росію треба прибирати з глобальних ринків, в тому числі завдяки знищенню її нафтопереробки.

Що відомо про атаку на НПЗ в Томбовській області та Адигеї

Дрони СБУ уразили склади паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" у Тамбовській області та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" у республіці Адигея.Обидва об'єкти займалися переробкою та зберіганням сировини й готової продукції.

Після серії влучань дронів СБУ на обох об'єктах розпочалися масштабні пожежі.