Не змінять хід війни, – Буданов назвав мету ударів по НПЗ у Росії

У Новому році Україна успішно уразила десятки російських НПЗ. Водночас Кирило Буданов визнав, що ці атаки не здатні вплинути на хід війни.

За словами очільника ГУР, удари по нафтопереробних заводах мають іншу мету.

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Навіщо Україна б'є по НПЗ ворога

Кирило Буданов зазначив, що атаки на НПЗ Росії здатні підірвати її економіку, а також психологічний стан окупантів, що своєю чергою позначиться на військовому потенціалі країни – агресорки.

Крім того, очільник ГУР заявив, що вважає будь-яку російську військову ціль у радіусі близько 800 кілометрів законною.

Раніше президент Зеленський заявив, що захисники уразили понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів та нафтобаз Росії.

Нагадаємо, що під час останніх безсонних "нічок" для противника Сили оборони атакували низку важливих об'єктів у Росії та Криму. Так, вночі 20 і 21 червня українські військові успішно пошкодили 4 нафтопереробні заводи в Росії, вдарили по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки в Брянській області та на окупованому півострові. Крім того, удар було завдано по місцю зберігання "Шахедів".