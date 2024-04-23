Чи США офіційно "забороняли" бити по НПЗ у Росії: посол Маркарова дала чітку відповідь

У цьому році українські безпілотники атакували понад 10 нафтопереробних заводів у Росії. Посол у США розповіла про те, як у Вашингтоні сприймають ці удари насправді.

Після низки успішних атак на НПЗ країни – агресорки, у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що США закликали українську сторону відмовитися від таких дій.

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Чи існувала заборона від США

Так, посол України у США Оксана Маркарова уточнила, що жодного разу через неї не передавали заяв щодо заборони ударів по російських нафтопереробних заводах. Крім того, не лунало і від самих США офіційного заклику, що Україна не може бити по НПЗ ворога.

Вашингтон справді попереджав неодноразово, що Київ не має право використовувати американську зброю поза межами України. Водночас, запевнила пані посол, через неї ніколи не передавали обмеження безпосередньо щодо того, по чому Україна може чи не може використовувати власне озброєння.

Раніше у медіа зазначали, що очільник Пентагону Ллойд Остін порадив Києву обрати інші цілі для атак. Із такою заявою чиновник виступив на сенатському комітеті у справах Збройних сил.

У своїй промові Остін наголосив, що удари по нафтопереробних заводах можуть мати наслідки для світової енергетичної ситуації. Саме тому, на думку міністра оборони, для України доцільніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на перебіг бойових дій.

Водночас, як пише Bloomberg, Остін отримав на свою адресу різку відповідь від сенатора – республіканця Том Коттона. Той звинуватив Білий дім у "вставлянні палиць в колеса" ефективним діям України через політичні причини. Мовляв, нинішній президент не хоче, аби у рік виборів зросли ціни на бензин.

Серед офіційних заяв був також коментар речник Держдепу Метью Міллера. Він сказав, що від самого початку повномасштабного вторгнення позиція США залишається незмінною. Країна не заохочує і не підтримує удари України за межами своєї території, наголосив чиновник.

Тим часом, коли вийшла стаття The Financial Times про те, що США нібито просили Київ утриматися від ударів по НПЗ, в Офісі президента відразу спростували цю інформацію, назвавши її фейковою. Зокрема, Михайло Подоляк наголосив, що ніхто не може диктуватиме Україні умови ведення цієї війни. А віцепрем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що від офіційних осіб США чула про те, що НПЗ та нафтобази Росії – цілком законні цілі з військового погляду.