"Санкції" спецслужб діють: яких втрат вже зазнала Росія після ударів по НПЗ

Впродовж місяців українські спецслужби готують та здійснюють операції з ураження нафтопереробних підприємств та нафтових терміналів в Росії. Наші дрони долітають до регіонів країни-агресорки, які раніше ворог вважав надійно захищеними.

Ці "санкції" з боку українських сил вже приносять результат. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зазначивши, що Росія ввела заборону на експорт нафтопродуктів.

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Потрібно продовжувати завдавати ударів

За останніми даними, у січні 2024 року Росія зменшила експорт нафтопродуктів, зокрема бензину – на 37%, дизельного пального – на 23%.

Це і є ті довготривалі наслідки ударів по НПЗ Росії,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Крім того, з 1 березня і протягом 6 місяців Росія запроваджує обмеження на експорт нафтопродуктів за межі її території. Це не стосується країн, що входять до складу Євразійського економічного союзу, зокрема Південну Осетію, Абхазію, Монголію та Узбекистан. Росія продовжить виконувати свої зобов'язання щодо цих партнерів.

СБУ та ГУР готували та застосовували морські дрони проти російського флоту та здійснили низку блискучих операцій. Так само Україна зараз накопичила велику кількість дронів типу "Шахед", про що говорив міністр Олександр Камишін, і тому гіпотетично найближчі місяці можемо завдати серйозних ударів по російській паливній інфраструктурі,

– зауважив Ступак.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна майже наздогнала Росію у виробництві власних дронів-камікадзе. Вони мають дуже схожі параметри з іранськими "Шахедами", які застосовує Росія для ударів по нашій території. За словами Камишіна, на 2024 рік українські "спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії".

Наслідки ударів по НПЗ Росії матимуть велике значення та потужну дію. Завдяки цьому вже скорочується експорт нафтопродуктів, а це означає, що менше грошей поступить до російського бюджету, буде бракувати коштів на виплати зарплат мобілізованим та найманцям, на закупівлю різноманітного військового обладнання тощо.

"Тому не можна зупинятися та потрібно продовжувати постійно завдавати ударів по нафтопереробних підприємствах, нафтових терміналах, щоб на європейській частині Росії вони не працювали щонайменше декілька місяців", – відзначив Іван Ступак.

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