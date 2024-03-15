У ГУР розповіли, як вибухи на російських нафтобазах гальмують ворога

Вибухи на нафтобазах Росії стримують постачання палива російським окупантам в Україні. Про це заявляє представник ГУР Андрій Юсов.

За словами Юсова, кожен вибух на російських нафтових об'єктах ускладнює логістику ворога та сприяє оборонним зусиллям України. Речник української розвідки не підтвердив причетність українських спецслужб до атак, але наголосив на тому, що такі удари мають вплив на хід війни.

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Паливні склади Росії під ударом

Андрій Юсов акцентував на значенні вибухів на російських нафтобазах. Він зазначив, що кожен такий інцидент знижує темпи постачання палива до окупаційних військ, що безпосередньо впливає на їхню боєздатність.

Кожен вибух на нафтобазах Росії серйозно впливає на логістику окупантів, збиваючи темпи постачання палива. Це дає нашим захисникам додатковий час та можливості для оборони, а також допомагає вберегти життя цивільних,

– заявив Юсов.

Представник ГУР додав, що такі події як вибухи на нафтобазах, є важливими для стримування ворожої агресії. Вони не лише ускладнюють постачання палива, але й змушують окупантів переглядати свої плани, що стає додатковою перевагою для України.

Юсов також зазначив, що відбуваються інциденти не лише на сховищах, а й на виробничих потужностях, що має довготривалий вплив на військову машину Росії. Він наголосив, що "танки без палива не їдуть", і це є ключовим аспектом у стримуванні ворога.

Контекст

У ніч проти 15 березня сталася атака безпілотників на нафтопереробний завод у Калузькій області Росії. Розвідка України повідомила про успішне враження цілі, що має стратегічне значення, оскільки завод використовувався для забезпечення російських військ в Україні.

Два дні раніше, вночі проти 13 березня, удари дронів СБУ та ГУР вразили чотири нафтопереробні заводи в різних регіонах Росії. Ці дії, вочевидь, свідчать про зростання ефективності української розвідки та її здатності впливати на логістику ворога.

Андрій Юсов з ГУР Міноборони України уже коментував серію вибухів на російських нафтопереробних підприємствах. Він наголошував, що такі події ускладнюють ворожу логістику та створюють додаткові можливості для українських захисників.

Під час інтерв'ю ведуча звернула увагу на активну роботу ГУР та СБУ по російських НПЗ, запитуючи про вплив на нафтопереробну галузь ворога. Юсов не підтвердив, але й не спростував причетність українських служб, наголосивши на важливості постачання, тобто логістики, під час війни.

Представник ГУР також згадав про заборону експорту перероблених нафтопродуктів з Росії, що є наслідком подібних інцидентів. Він підкреслив, що без нафтопродуктів неможливо забезпечити роботу військової техніки.

Як каже речник ГУР, останні події свідчать про ефективність ударів та їхній вплив на логістику окупантів. І можна очікувати, що така динаміка продовжиться.