Росіяни можуть готувати нові удари по Одесі: Братчук вказав на ознаки

Росіяни мало не щодня обстрілюють Одещину. Країна-агресор не збирається зупинятися і далі збирається тероризувати мирні міста.

Зараз окупанти активно моніторять та розвідують ситуацію, ймовірно, готуючись до нової атаки. Детальніше про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Як ворог готується до нової атаки

Росіяни активно застосовують аеророзвідку. Є інформація про те, що в районі Чорного моря, ближче до нашого узбережжя, перебуває дрон розвідник. Ледве не кожного дня мобільні вогневі групи або підрозділи сил протиповітряної оборони знищують розвідувальні дрони.

Ворог моніторить і розвідує ситуацію. Можливо, знову готується до обстрілу, або атакуватиме. Адже російські напади на Одещину відбуваються кожного дня,

– мовив Братчук.

Окупаційна армія також активно використовує балістику. Зокрема, ввечері 22 березня росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М". Противник знову намагався уразити об'єкт критичної енергетичної інфраструктури. На місці удару виникла пожежа, але, на щастя, була досить швидко локалізована.

Попри пору року, об'єкти енергетичної інфраструктури завжди під прицілом,

– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

В Одесі та Одеському районі була пошкоджена енергетична інфраструктура. Спочатку у регіоні ввели стабілізаційні графіки відключення, але потім енергетикам довелося застосовувати більш жорсткі заходи – ввести екстрені відключення світла.

"Ближче до ночі ситуація почала вирівнюватись. Наразі без електроенергії залишається ще кілька тисяч людей, але протягом сьогоднішньої доби все мають відновити", – додав Братчук.

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