Були події й на російській території: у ГУР заінтригували нічними ударами по окупантах
У Криму була вибухова ніч. Однак, у ніч проти 21 вересня були події не лише на тимчасово окупованих територіях України, але й на території Росії.
Про це 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, зауваживши, що заходи продовжуватимуться. До слова, росіяни заявляли, що чули вибухи у низці населених пунктів тимчасово окупованого півострова.
До теми Дистанційна деокупація Криму: росіяни на півострові зазнали наймасштабнішої атаки дронів
"Можемо привідкрити, що цієї ночі були події не лише на тимчасово окупованих українських територіях. Дуже важливі події в Криму, звичайно. Справді знакові, але так само і на території самої так званої Росії", – сказав Юсов.
Представник української розвідки додав, що мовиться про об'єкти, які пов'язані з логістикою росіян. Зокрема, із забезпеченням логістичних можливостей, а також паливно-мастильними матеріалами.
Що відомо про нічні події в Росії: дивіться відео
Ударів буде більше
Уночі 21 вересня Служба безпеки України разом з Військово-Морськими Силами вдарили по військовому аеродрому в окупованому Криму. Для цього використали українські ракети "Нептун". У пабліках окупантів заявили про "наймасштабнішу атаку" дронів на Крим.
Андрій Юсов зазначив, що події цієї ночі показують, що інтенсивність, динаміка дій українських Сил безпеки й оборони зростає й зростатиме й надалі.
Стосовно "наймасовішої" – думаю, нехай рахують окупанти. Ми повинні діяти далі собі за своїми планами,
– наголосив представник української розвідки.
Що сталося в Криму: головне
- Уночі 21 вересня Україна атакувала військовий аеродром у тимчасово окупованому Криму. Мовиться про Саки. Операцію провели СБУ разом з ВМС.
- Відомо, що на тому аеродромі було щонайменше 12 бойових російських літаків Су-24 та Су-30. А також ПЗРК "Панцир". Окрім того, на цьому летовищі готували операторів дронів Mojaher.
- За даними джерел 24 Каналу, українські військові спочатку випустили дрони, а згодом вдарили українськими ракетами "Нептун". Масштабні руйнування підтверджують навіть російські телеграм-канали. Повідомляють, зокрема, про 30 загиблих окупантів.
- Російське міноборони підтвердило масштабні атаки на півострів. Там заявили про те, що нібито "успішно збили" 19 БпЛА над Кримом. Утім про ракетний удар по аеродрому в Саках – промовчали. Також там сказали, що по одному дрону начебто збили в Орловській, Курській та Бєлгородській областях Росії.