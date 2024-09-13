Якщо Україні дозволять бити вглиб: Росія вже в ООН почала погрожувати НАТО війною

Рішення щодо надання дозволу бити по Росії ще не ухвалене, але росіяни вже стурбовані. Наприклад, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя почав погрожувати Заходу, передає 24 Канал.

Також росіяни переймаються тим, що нібито НАТО прагне ввести війська в Україну. В Москві вважають, що йдеться про примус Росії "до переговорів за формулами Києва", тому попередили: це небезпечна гра, яка "може призвести до прямого конфлікту ядерних держав". Тобто фактично пригрозили НАТО війною.

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Росія погрожує НАТО

Якщо рішення про зняття обмежень дійсно ухвалене або буде ухвалене, це означатиме, що з цього моменту країни НАТО розпочинають пряму війну з Росією. У цьому випадку ми, звісно, будемо змушені приймати відповідні рішення з усіма наслідками, що випливають з них для західних агресорів,

– заявив Небензя.

Він пояснив: хоча тиснуть на кнопку та запускають ракети українці, зброю програмують на Заході. До того ж Альянс надає Україні розвідувальні дані з супутників. Тому "відмазатися від відповідальності та перевалити всю провину на Київ у наших західних колег уже не вийде", заявив росіянин.



Куди можуть долетіти західні ракети / Фото UA WAR Infographics

Путінський посіпака повторив слова свого шефа

"Якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, США та європейських країн у війні в Україні", – сказав 12 вересня кремлівський диктатор.

The Times проаналізували заяви Путіна та позицію Заходу. Експерти вважають, що довгоочікуваний дозвіл може допомогти Україні під час переговорів.

Цікаво! У США задумалися над реформою Радбезу ООН. На жаль, поки не йдеться про скасування права вето для Росії.