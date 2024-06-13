Остін відповів, як удари України по території Росії вплинули на ситуацію на Харківщині
Джерело:Reuters
Міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що дозволи західних партнерів на удари ЗСУ по території Росії мали вплив на ситуацію в Харківській області. Після цього, за словами глави Пентагону, наступ ворога сповільнився.
Окрім того, Остін також зазначив, що побачив стабілізацію ділянки фронту на півночі Харківської області, де російські солдати з початку травня намагалися проводити свій наступ.
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Остін розповів про наслідки дозволів ударів України по Росії
Глава Пентагону наголосив, що наразі він бачить уповільнення руху росіян на півночі Харківської області. Водночас він нагадав, що ще кілька тижнів тому були побоювання можливого значного прориву російських окупантів.
Я не думаю, що ми побачимо це (наступ росіян на півночі Харківщини – 24 Канал) у майбутньому,
– сказав Міністр оборони США.
Остін також висловив думку, що у майбутньому можна буде побачити поступові успіхи української армії, а також деокупацію території, яку під час наступу захопили росіяни.
Глава Пентагону також відзначив, що українські військові використовують передану західними партнерами зброю "з користю".
"Українці зробили багато для зміцнення своїх оборонних позицій і добре використовують зброю та боєприпаси, які їм надали. І все це продовжуватиме надходити. Тож, на мій погляд, згодом вони стануть сильнішими", – розповів глава Міноборони США.
Чому наступ росіян на Харківщині зупинився
- На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна, за останні тижні ситуація в Харківській області стабілізувалась. За словами топофіцера США, це сталось завдяки тому, що українська сторона ефективно вибудувала оборонні лінії в цьому регіоні.
- Однак, генерал наголосив, що російський наступ у Харківській області змушує Україну перекидати частину сил з інших напрямків. Це, на його думку, дещо розтягує оборону наших захисників.
- Браун додав, що наразі українська сторона досить добре утримує оборонні рубежі на Харківщині. Водночас росіяни не мають достатньо сил, щоб прорвати цю ділянку фронту наразі.
- Раніше речник Міністерства оборони США Патрік Райдер зазначив, що у Пентагоні визнають, що ще багато чого треба зробити, щоб доставити українцям необхідну допомогу для поліпшення ситуації на фронті. Але у міністерстві будуть продовжувати працювати над цим.