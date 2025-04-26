"Це повністю зупинить російські атаки": Україна повинна тиснути на 2 больові точки Путіна

США можуть вийти з переговорного процесу між Україною та Росією, а також перестати ділитись з нашою країною розвідданими. Хоч це матиме вплив на наступальні дії ЗСУ, українські військові можуть "дати відповідь" Кремлю.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Україна повинна завдавати ударів безпілотниками по 2 больових точках Владіміра Путіна. Саме це може зупинити росіян від масованих ударів по українських містах.

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2 больові точки Путіна

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що росіяни зараз мають 2 больові точки, на які дуже швидко реагують. Мовиться про:

Удари по Москві;

Удари по вуглеводнях (тобто вугілля, нафта та газ).

На будь-яку ракетну атаку в нашу сторону у відповідь маємо завдавати таких ударів. Або ж просто – вони можуть бути частиною бойової роботи. Це нас прикриє навіть без Patriot. Росіяни будуть боятись натискати кнопку пуску "Іскандер", бо будуть розуміти наслідки,

– наголосив він.

Світан пояснив, що купувати ракети для збиття ворожих цілей в Україні під час масованих атак є дорожче, ніж завдавати ударів по території Росії. Замість однієї ракети для ППО можна придбати, наприклад, 300 "добрих" безпілотників.

"Це повністю зупинить атаки по Україні, а не зіб'є один "Іскандер", – сказав полковник запасу ЗСУ.

Цікаво! Україна розробила нову ракету-дрон "Барс", яка несе 50 – 60 кілограмів бойової частини, що достатньо для атаки військових об'єктів поблизу Москви.

Тим часом видання Time повідомило, що Дональд Трамп може вийти з переговорного процесу. Однак це, на думку Світана, Україні ніяк загрожувати не буде. Наша країна матиме змогу завдавати удари по Росії та посилити відносини з Європою.