Удари по Росії: The Economist проаналізували, чи слушні аргументи Заходу щодо ненадання дозволу

Путін намагається залякати Байдена і тисне на Британію, щоб ті не дозволяли Києву бити по Росії. Є навіть думка, що США міркують над перезавантаженням відносин із Москвою, тому і не дають дозволу, але навряд чи вона слушна, вказали The Economist.

Ще у травні на Заході закликали дозволити Україні битися обома руками з ворогом. Тоді мовилося про удари по Росії загалом, і низка чиновників заявила, що в ЗСУ "одна рука зв'язана за спиною". Тепер британське видання The Economist написало, що в України узагалі зв'язані руки, бо вона не може завдавати далекобійних ударів углиб Росії.

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Від кого залежить дозвіл на удари по Росії

Українці глибоко обурені тим, що в той час, як Росія проводить безжальну кампанію проти українських міст та інфраструктури, використовуючи КАБи, ракети і безпілотники (деякі з них постачають Іран і Північна Корея), Київ може використовувати лише власні безпілотники і ракети для завдання ударів у відповідь,

– сказано в матеріалі.

Кремль тероризує Україну постійними авіаударами, тож більш ніж логічно знищувати аеродроми та літаки противника. Багато хто чекав, що "відмашку" дадуть під час зустрічі Байдена та Кіра Стармера, але цього не сталося.

Це не дивно, зауважили The Economist, адже жаданий дозвіл можуть дати під час зустрічі Байдена та Зеленського або на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Чому США зволікають

Міжнародне право дозволяє знищувати позиції, з яких агресор здійснює атаки. Бен Годжес, колишній командувач американськими силами в Європі, говорить, що немає жодної моральної чи юридичної причини не атакувати ці цілі. Проте рішення ще не ухвалене.

"В останні місяці деякі чиновники припускають, що адміністрація не хоче ставити під загрозу майбутнє "перезавантаження" відносин з Москвою. Інші чиновники стверджують, що дозвіл Україні використовувати "Атакамс" проти цілей на території Росії не змінить стратегічної картини, оскільки в радіусі їхньої дії недостатньо цілей. Росія перебазувала більшість літаків. (...) Вони також кажуть, що ракети є дефіцитним і дорогим ресурсом, який краще використовувати проти цілей у Криму", – пишуть журналісти.

І стверджують, що така позиція надумана, адже Путін оголосив себе ворогом Заходу і прагне знищити НАТО. А "перезавантаження" буде, хіба якщо Трамп погодиться на більшість вимог Путіна.

В Інституті вивчення війни визначили щонайменше 230 цілей, які Росії було би важко перемістити. Серед них станції зв'язку, логістичні центри і склади боєприпасів, наразі недосяжні для українських ракет. У ЗМІ повідомляли, що Київ також називав певний перелік.

Аргумент щодо обмеженої кількості ракет Storm Shadow/SCALP більше схожий на правду. Але у США все одно дуже багато ракет – близько 2500. Вони надійшли на озброєння 30 років тому, і зараз їх замінюють.

"Справжньою причиною небажання Байдена майже напевно є страх перед ескалацією з боку Росії. Проте вже було перетнуто так багато передбачуваних червоних ліній, що попередження Путіна втратили значну частину своєї сили. Останнє з них пролунало під час вторгнення України в Курську область, коли та застосувала американські ракети GMLRS проти мостів і російських військ. Сам Путін вже стверджує, що Росія воює не лише з Україною, але й з НАТО. Навіть якби країни – члени Альянсу допомагали Україні у знищенні військових об'єктів у Росії, йому було б важко стверджувати, що щось фундаментально змінилося", – переконані медійники.

Як Путін тисне на Захід

Курт Волкер, колишній американський спецпредставник з питань України, також говорить, що Америка перебільшує погрози з боку Путіна.

Росія може вдатися до диверсій і кібератак проти союзників України, але це не є чимось новим. Іще Москва вислала шістьох британських дипломатів нібито за шпигунство.

У Путіна є й інші варіанти подальшої ескалації; наприклад, він може надати ракети хуситам в Ємені. В крайньому разі, ніколи не можна повністю виключати використання тактичної ядерної зброї. Але це мало б жахливі наслідки, і незрозуміло, чому зміна американської політики щодо ударів могла би підштовхнути його до межі. Якщо Байден все ж таки піде на поступки після зустрічі із Зеленським, то навряд чи про це оголосять публічно. Рішення може бути тихо передане Києву, щоб применшити його значення і зберегти в таємниці. Можливо, його підтвердять лише після того, як цілі в Росії будуть вражені західними ракетами,

– підсумували The Economist.