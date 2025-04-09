Після Енгельса: СОУ успішно атакували аеродром "Моздок"

Це вже третя успішна атака цього року по російським аеродромам. Там розміщені СІС – спеціальні інженерні системи, що обслуговують ракети перед запуском.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що раніше з аеродрому "Моздок" росіяни літали до Афганістану під час війни. Зараз там розміщена одна ескадрилья – близько 10 літаків "Ту-22М3", а також розгорнута СІС – спеціальна інженерна система для підготовки ракет "Х-22" і "Х-32".

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"Сьогодні був подібний масований наліт. На "Моздок" летіло кілька десятків безпілотників. Прорвали ППО, пройшли майже 1000 кілометрів. Приблизно за тиждень стане відомо, що саме було там знищено. Атака була дуже серйозна", – сказав Роман Світан.

Він додав, що частина БпЛА летіла і по інших аеродромах – через Саратов на Енгельс, намагалися дістатися до Оренбурга.

Що ефективніше: удари по СІС чи НПЗ

Світан зазначив, що знищення СІС – це правильна тактика, адже вони забезпечують підготовку ракет до запуску. Водночас він наголосив на необхідності повернення до ударів по нафтопереробних заводах.

Наприклад, візьмімо "Моздок". "Ту-22М3" заправляється паливом "РТ". В Енгельсі базуються "Ту-95", які заправляються "Т-1", "Т-2" – це авіаційний гас. Там же стоять "Ту-160", які використовують "ТС-8В" – щільніше авіаційне паливо. "Ту-22М3" за один виліт споживає цілу залізничну цистерну – це 55 тонн, "Ту-95" – до сотні тонн,"Ту-160" – майже три цистерни,

– пояснив Світан.

Він додав, що авіаційний гас потрібно знищувати в місцях його виробництва – на нафтопереробних заводах. У Росії близько 10 основних НПЗ, а загалом – приблизно 20. Вони щорічно виробляють 10 мільйонів тонн гасу. Частина йде на експорт, але переважна більшість – це обсяг, який споживає російська військова авіація.

"Знищіть НПЗ – і авіація просто не зможе літати. Не доведеться ганятися за ракетами – їх не запустиш із рогатки. Ні "Х-22", ні "Х-101", ні "Х-555". Та сама історія з "Калібрами": потопіть Чорноморський флот – і "Калібри" більше не літатимуть. Береговий комплекс їх не випустить", – сказав Світан.

Якими були успіхи попередніх атак

Він зазначив, що нині генералам фактично "зв’язали руки" – вони припинили завдавати ударів по НПЗ і знищувати Чорноморський флот. Цей механізм обмеження потрібно скасувати й повернутися до дієвої практики.

До слова, перша серйозна атака СОУ була по "Енгельсу". Тоді знищили спеціальну інженерну службу підготовки ракет "Х-101" і "Х-555" – разом із майже сотнею ракет. Також у березні завдали удару по "Шайковці" – там базувалися "Ту-22М3" із ракетами "Х-22" і "Х-32". Удар теж прийшовся по спеціальній інженерній службі, яку вивели з ладу.

Знищили саму систему підготовки ракет, і росіяни практично втратили можливість заправки. "Х-22" – надзвичайно складна в експлуатації ракета, що заправляється двокомпонентним високотоксичним паливом, яке при згорянні створює реактивну тягу.