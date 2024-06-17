Ворогу складно захистити всі об'єкти, – Євлаш сказав, чи будуть удари з літаків по Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Україна має право використовувати винищувачі F-16 для ударів по території Росії. На цю заяву відреагували у Повітряних силах.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері національного маратону заявив, що українські військові виконують поставлені завдання командування. Водночас наводити деталі цих планувань майор не став, передає 24 Канал.

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Чи збирається України бити по території Росії з F-16

Ілля Євлаш наголосив, що Повітряні сили виконують завдання, які поставило військове командування. Зокрема, наші військові працюють безпосередньо наразі по тих обʼєктах, які наразі визначені.

Здебільшого, це, звичайно, посилення нашої протиповітряної оборони, відбиття повітряного нападу противника і боротьба з малорозмірними цілями, а також безпосередньо завдання потужних ударів на лінії зіткнення по тимчасово окупованих територіях, де зосереджується велика кількість особового складу та техніки противника,

– зауважив майор.

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що подальші удари по більшій території залежать від того, наскільки далі буде розвиватися політична ситуація і політична воля.

Чи здатні росіяни повністю покрити ППО свою територію

Євлаш також наголосив, що якщо говорити про наземні системи ППО, то звичайно на таку велику територію як Росія у ворога, звісно, подібних комплексів не вистачає.

"Оскільки ми бачимо досить успішні атаки наших і безпілотних літальних апаратів, в тому числі по їхніх летовищах. Звісно, що російська територія потребує багато станцій, зокрема, вони також використовують і літаки для прикриття тих місць, де у них не вистачає саме протиповітряної оборони", – відповів речник.

Майор підкреслив, що росіянами наразі складно захистити повністю всі свої об'єкти і всі свої ділянки. А наші фахівці спроможні проводити різні операції, зокрема й з враженням по території країни-агресора.

Що сказав Столтенберг про удари по території Росії