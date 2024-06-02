Це не кінець: ексголова розвідки спрогнозував наслідки дозволу бити по Росії

Чимало з союзників України надали дозвіл на використання їхнього озброєння для ударів по території Росії. Однак ці дозволи здебільшого мають певні обмеження.

Зокрема, Сполучені Штати наразі не дозволили завдавати ударів вглиб російської території. Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу зауважив, що у майбутньому і ця заборона Штатів зійде нанівець.

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США можуть зважитись на наступний крок

Сполучені Штати Америки надали дозвіл на удари їхньою зброєю по Росії. Водночас президент США Джо Байден все ще відмовляється дозволити Україні використовувати далекобійну американську зброю для атак по аеродромах та інших цілях глибше на території Росії.

США завжди заявляли, що вони проти ескалації стратегічного рівня. Зрозуміло, що через удари по території Росії, Кремль може розглядатиме США як учасника війни. Але у цій ситуації Штати нечітко висловлюють позицію щодо того, що агресор, який почав війну, буде отримувати відсіч усіма засобами, а Україна має отримувати будь-яку зброю та техніку,

– зауважив Микола Маломуж.

Тож наразі Київ не може завдавати ударів усіма засобами, які надають Сполучені Штати, по усій території Росії. Можливості України обмежені. Адміністрація Джо Байдена хоч зробила певний крок уперед, проте досі продовжує діяти вкрай обережно. Це може грати на руку Росії.

"Думаю, все ж найближчим часом постане питання, щоб й інші військові об'єкти (у Росії – 24 Канал) були під прицілом і ATACMS і F-16. США поступово рухаються до надання цього дозволу. Перший крок вже зроблено, а надалі, думаю, буде черговий етап, як сказав Ентоні Блінкен, що Україна сама має визначати цілі для ураження, використовуючи для цього американську зброю", – наголосив генерал армії.

Удари по території Росії західною зброєю