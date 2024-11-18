Росія відреагувала на дозвіл Україні бити західною зброєю: погрожують світовою війною

Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб території Росії, яка вже виступила із реакцією стосовно цього та пригрозила світовою війною.

У Раді Федерації Росії сказали, що таке рішення веде до початку великої світової війни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Захарова нагадала слова Путіна

Перший заступник голови комітету з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Москва відповість "негайно" на нібито "безпрецедентний крок" Вашингтона з цього приводу.

Це дуже великий крок до початку третьої світової війни, і американці зроблять його руками старого старця, що йде, і який ні за що вже не відповідатиме через два місяці,

– заявив він.

Водночас речниця ворожого МЗС Марія Захарова заявила, що російський диктатор Владімір Путін уже висловлювався на цю тему.

Так, у вересні він казав, що нібито дозвіл Заходу бити по Росії їхньою зброєю сприйматиметься Росією як "пряму участь" НАТО у війні, і внаслідок чого Москва ухвалюватиме "відповідні рішення.

Диктатор наголошував – якщо Захід дозволить Україні бити вглиб Росії – це нібито "суттєво змінить саму суть і природу конфлікту".