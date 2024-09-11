Залежить від їхнього оптимізму, – Зеленський про рішення США дозволити бити вглиб Росії

Україна вже кілька місяців веде активні переговори щодо дозволу на удари по території Росії далекобійною зброєю союзників. У середу, 11 вересня, до Києва прибули глава Держдепу США та глава МЗС Британії.

Серед причин візиту Блінкена та Леммі ЗМІ називали саме можливий дозвіл на удари американською зброєю по ворожій території. Президент України під час пресконференції у рамках Саміту Кримської платформи прокоментував ці чутки, передає 24 Канал.

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Дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії

У Володимира Зеленського запитали щодо ймовірність дозволу США на удари по Росії їх далекобійною зброєю. Він зазначив, що діалог з Блінкеном відбудеться вже після пресконференції.

Я готовий бути відкритим і чесним для вас, але вже після нашої розмови з ним (Ентоні Блінкеном – 24 Канал),

– зазначив президент.

Водночас Зеленський зауважив, що рішення щодо далекобійних ракет залежить не від його оптимізму, а від оптимізму глав Держдепу США та зовнішньополітичного відомства Британії.

"Давайте розраховувати хоча б на кілька сильних рішень. Для нас це важливо", – каже Зеленський.

Український лідер зазначив, де наведе деталі переговорів вже після зустрічі. Водночас він сказав, що сподівається провести діалог з президентом США Джо Байденом цього місяця