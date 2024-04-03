Намацали больову точку: Черник пояснив, чому Захід проти ударів по російських НПЗ

Українські сили продовжують завдавати ударів по нафтопереробних заводах Росії. Водночас США виступають проти того, щоб Україна била по російських НПЗ.

В Сполучених Штатах, за інформацією західних ЗМІ, бояться, що через шкоду, яку завдають українці нафтопереробній галузі Росії, можуть зрости ціни на нафту й бензин у США. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник сказав 24 Каналу, що росіяни серйозно шантажують Сполучені Штати.

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Треба продовжувати

Москва, ймовірно, поставила умову Вашингтону, якщо українці продовжать бити по російській нафтопереробній галузі, то, дійсно, ціни на паливо можуть підвищитися.

Наші сили, зокрема, можуть пошкодити Каспійський нафтопровід довжиною 1500 кілометрів. Там прокачується нафта з Казахстану, яка у Новоросійську вантажиться на танкери та доправляються до світових ринків,

– зауважив військовий експерт.

Адміністрація Джозефа Байдена, на його думку, в електоральному циклі, в якому перебуває, страшенно боїться збільшення навіть на кілька центів ціни на бензин в США. Це буде серйозний удар по Байдену, попри те, що він і Дональд Трамп, за великим рахунком, зараз йдуть в електоральних перегонах за президентське крісло "ніздря в ніздрю".

Якщо Україна намацала цю больову точку – удари по російських НПЗ, і про неї почали говорити, то вона є робочою. А це означає, що треба продовжувати проводити силову дипломатію,

– наголосив Черник.

Він нагадав, що у 1940 році, коли вже кипіла Друга світова війна, між союзниками – Францією та Великою Британією – відбувся повноцінний морський бій в акваторії Середземного моря – так звана операція "Катапульта". Британці, не безпідставно, боялися, що як тільки Німеччина захопить Францію, то її потужний флот дістанеться Гітлеру. Під час цього бою загинуло понад 1200 французів.

"Тому треба продовжувати бити по російських НПЗ. Чим більше там згорить усього, що може згоріти, тим краще. Такі удари підіймають ціну на пальне. Це створить дуже серйозні проблеми на початку посівної, а Росія входить у п'ятірку експортерів сільськогосподарської продукції. Тому, чим більше таких процесів душитимуть російську економіку, тим краще", – впевнений Петро Черник.

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