Близькі до катастрофи: в Росії можуть закритися кілька важливих НПЗ

ЗМІ повідомляють, що кілька російських нафтопереробних заводів перебувають на межі закриття. Якщо це станеться, то далі будуть ще більші проблеми.

Про це 24 Каналу розповів економіст Максим Блант, зауваживши, що російські НПЗ з початку повномасштабної війни зіткнулися з кількома проблемами, які складно вирішити. Є інформація, що Туапсинський, Ільський та Новошахтинський нафтопереробні заводи взагалі перебувають на межі закриття.

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Що буде з російськими НПЗ

Як наголосив Блант, нафтопереробні заводи в Росії переважно працюють на західному обладнанні. Зараз досить складно завезти до країни-агресорку такі запчастини через санкції.

Не може відкинути те, що НПЗ на півдні Росії будуть скорочувати виробництво або взагалі зупиняться. Це не означає, що в Росії закінчиться бензин. Там є великі НПЗ в Сибіру. Але навантаження на російську інфраструктуру різко зросте,

– сказав Блант.

Росія буде змушена інтенсивніше використовувати наявну інфраструктуру для доставки того ж палива чи сировини в регіони. Через це сповільниться постачання інших вантажів. Все буде йти повільніше та дорожче.

Загалом Росія впирається не лише у відсутність людей, але й у неможливість купити нове обладнання. Оці НПЗ на заході чи півдні Росії працювали переважно на забезпечення російської армії. Тому ці удари безпілотниками мали сенс,

– підкреслив Блант.