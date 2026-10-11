Україна готова: Зеленський назвав умову припинення ударів по російських НПЗ

Президент України запропонував Росії взаємну відмову від ударів по критичній інфраструктурі. Київ перестане атакувати ворожі нафтопереробні заводи, щойно Москва припинить обстріли української енергетики.

Глава держави наголосив, що будь-які кроки до деескалації повинні бути обопільними. Про це він розповів у власних соцмережах.

Що сказав Зеленський?

Президент наголосив, що зупинити руйнування енергетичного сектору можна було б вже сьогодні, проте Путін не виявляє такого бажання. Український лідер назвав умови енергетичного перемир'я.

Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі,

– заявив Зеленський.

Водночас політик зауважив, що будь-які кроки до деескалації мають бути взаємними та мати реальні гарантії. Він додав, що єдиною реальною причиною війни в Європі є Росія.

Наслідки російського терору за тиждень

Глава держави також підбив трагічні підсумки останніх днів. Зеленський розповів, що протягом останнього тижня російські війська випустили по території України близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних безпілотників. Приблизно 60% із цих дронів були реактивними.

Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільних об'єктах. У неділю вранці рятувальники завершили пошукові роботи в Запоріжжі. Напередодні окупанти вдарили по медичному закладу в Харкові, а вранці 11 жовтня зруйнували під'їзд п'ятиповерхівки у Слов'янську, де під завалами опинилися місцеві жителі.

Щоб протистояти цьому терору, українська влада продовжує щоденну роботу з міжнародними партнерами. Наразі тривають переговори з європейськими лідерами щодо нових оборонних пакетів, які мають посилити протиповітряну оборону та забезпечити боєприпасами бойову авіацію.

Нагадаємо, що у суботу, 10 жовтня, Росія вдарила по Запоріжжю керованими авіабомбами, поціливши у житлові масиви. Внаслідок удару пошкоджені щонайменше 26 житлових будинків. Також росіяни вбили понад 20 людей, серед них – 4 дітей.