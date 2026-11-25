В ексклюзивному аналітичному розборі для 24 Каналу колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснює, чому західні безпекові інституції демонструють повну паралізованість на тлі російської загрози. Поки Брюссель вагається, українські далекобійні удари по російських стратегічних об'єктах залишаються єдиним дієвим інструментом стримування агресора.

Росія продовжує погрожувати Заходу ядерною зброєю, але водночас втрачає важливі військові та економічні ресурси через українські атаки. Поки НАТО тижнями узгоджує можливу відповідь на російську агресію, Україна знаходить способи бити по флоту, нафтових портах та інших стратегічних об'єктах ворога. Водночас Москва намагається зберегти вплив на міжнародній арені та залякати західних партнерів Києва.

Чому НАТО не готове швидко реагувати на загрози, які російські порти мають стати головними цілями українських атак та чи справді Кремль може вдатися до ядерного удару – для 24 Каналу пояснив дипломат, ексміністр МЗС України Володимир Огризко.

Бюрократія замість захисту: скільки коштує нерішучість НАТО

Західні безпекові інституції опинилися в стані глибокої інституційної кризи. Заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що у разі нападу Росії Альянсу знадобиться кілька тижнів лише на узгодження дій, яскраво ілюструє цю проблему.

Володимир Огризко наводить конкретні цифри, які демонструють масштаб неефективності: річний бюджет міжнародного секретаріату НАТО на 2026 рік становить 523 мільйони євро. Загалом на поточну діяльність, зокрема військові витрати та інвестиції в інфраструктуру, витрачається близько 5 мільярдів євро на рік. При цьому зарплата генсека становить приблизно 25 тисяч євро на місяць без урахування бонусів.

Попри такі колосальні фінансові вливання, структура виявляється нездатною до швидкого ухвалення рішень у критичних ситуаціях.

Показовим є випадок із російським безпілотником у повітряному просторі Польщі, коли польські військові не наважилися його збити, дозволивши повернутися в Україну. Це свідчить про те, що Альянс у його нинішньому вигляді не готовий відповідати на реальні загрози діями, обмежуючись лише засіданнями та висловленням солідарності.

Нагадаємо, 24 листопада російський безпілотник під час нічної атаки на західні області України порушив повітряний простір Польщі. Польські військові відстежували його радарами та навіть отримали дозвіл на знищення, однак не відкрили вогонь, оскільки дрон змінив курс і полетів на схід. У командуванні пояснили рішення ризиком для цивільного населення та можливими наслідками падіння уламків.

Повна розмова з Огризком: дивитись відео

Асиметрична відповідь України: дрони проти мільйонних корветів

На тлі нерішучості Заходу Україна демонструє високу ефективність у веденні асиметричної війни. Сили оборони розширили географію ударів, дістаючи російські цілі від Балтійського до Середземного моря.

Знищення російського корвета в лівійському порту Бенгазі є показовим прикладом такої стратегії. Вартість цього корабля разом з озброєнням та обладнанням оцінюється у майже 300 мільйонів доларів. Натомість для його ліквідації було використано морські дрони, вартість яких є в десятки разів меншою – до мільйона доларів за одиницю.

Такі операції не лише завдають значних фінансових та військових втрат Росії, але й повністю дезорієнтують ворога. Російське командування змушене розпорошувати свої сили, не розуміючи, де відбудеться наступний удар – на Кримському мосту, в Калінінграді чи на нафтопереробних заводах. Це створює ситуацію, коли Росія, маючи значну перевагу в ресурсах, виявляється безпорадною перед інноваційними підходами українських військових.

Економічний зашморг для Росії: чому удари по НПЗ є критичними

Системні удари по російській нафтопереробній інфраструктурі залишаються одним із найважливіших інструментів тиску на економіку агресора.

Володимир Огризко переконаний, що фокус українських атак має бути зосереджений на ключових портах, таких як Усть-Луга та Приморськ, які є останніми великими воротами для російського експорту. Знищення нафтової промисловості та блокування вивезення енергоносіїв здатні спровокувати колапс паливного ринку в Росії.

Вже зараз у російських регіонах спостерігаються багатокілометрові черги за паливом та проблеми з житлово-комунальним господарством. Економіка Росії працює на межі своїх можливостей, намагаючись обслуговувати військові потреби.

У Державній думі відкрито говорять про неможливість збалансувати бюджет, який передбачає понад 200 мільярдів доларів на військові витрати. Зупинка ключових підприємств та паливно-енергетичного комплексу може стати тим тригером, який призведе до паралічу російського режиму.

До слова, в листопаді гуртові продажі бензину в Росії за кілька днів скоротилися на 31%. Продажі АІ-92 впали на 33%, а АІ-95 – на 27%. Проблеми виникли й із дизельним пальним, а на частині російських АЗС скоротилася доступність бензину. Це демонструє, як українські удари по НПЗ впливають уже не лише на експорт, а й на внутрішній паливний ринок.

Ядерний шантаж як ознака слабкості

Відновлення ядерної риторики з боку Кремля, зокрема заяви Дмитра Медведєва про превентивні удари, є традиційною російською грою на публіку. Ці погрози лунають одразу після того, як Володимир Путін під час зустрічі з Сі Цзіньпіном погодився з необхідністю зниження ядерних ризиків.

Дмитро Медведєв знову пригрозив Україні та Заходу застосуванням ядерної зброї, заявивши, що Росія нібито має підстави для превентивного удару. Аналітики ISW вважають, що Кремль використовує такі заяви як інструмент психологічного тиску на західних партнерів України, намагаючись змусити їх обмежити військову допомогу Києву та стримати українські удари по російській території.

Росія змушена підкорятися вимогам Китаю, від якого вона зараз повністю економічно залежить, але водночас намагається зберегти обличчя перед внутрішньою аудиторією та залякати Захід.

Заяви про те, що передача Україні ядерної зброї спровокує удар, є абсурдними, оскільки управління таким арсеналом здійснюється виключно з центрів тих країн, яким він належить. Цей шантаж розрахований на західних політиків, які панічно бояться ескалації, але насправді він лише підкреслює безсилля Москви змінити ситуацію на полі бою конвенційними методами.

Майбутнє європейської безпеки без ілюзій

Спроби окремих західних політиків, зокрема з оточення Дональда Трампа, нав'язати Україні невигідні мирні угоди приречені на провал. Ідеї про перезавантаження відносин з Росією та кулуарні домовленості розбиваються об публічну позицію Києва.

Українське суспільство не сприйме жодних територіальних поступок, і влада не має права ухвалювати такі рішення без згоди народу. У перспективі Україна, маючи найбільш боєздатну армію та передові технології, повинна стати драйвером створення нової архітектури європейської безпеки.

Замість того, щоб покладатися на недієздатні структури, які потребують тижнів на роздуми, Європа має формувати власну потужну систему оборони. І саме український досвід та військовий потенціал стануть фундаментом для перезаснування системи колективної безпеки на континенті.