Викликає ефект доміно: які цілі Росії є пріоритетом для ударів українською далекобійною зброєю

Україна має далекобійну зброю. Тому Сили оборони можуть завдавати ударів по військових об'єктах Росії.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, не варто говорити, яку саме зброю має Україна – нехай це залишиться для противника сюрпризом.

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Україна може бити по військових об'єктах Росії

Євлаш зазначив, що, звичайно, зараз у період інформаційної війни ворог використовує всі джерела для отримання інформації, зокрема відкриті.

Тому не будемо розкривати карти. Але так, в нас є далекобійна зброя, якою ми можемо прицільно завдавати ураження, я підкреслюю, виключно по військових об'єктах. ЗС України, Сили оборони ніколи не б'ють по цивільних об'єктах, оскільки життя і здоров'я людей цивільних, які ні в чому невинні, для нас також пріоритет, ми дотримуємося всіх норм міжнародного права, Женевської конвенції, правил та звичаїв ведення війни,

– зауважив речник.

За його словами, тому, звичайно, пріоритетом для української армії залишаються також і командні пункти.

"Оскільки, коли командування або знищене, або перебуває в паніці, звичайно, що це відображається на перебіг бойових дій, на прийняття рішень, і воно викликає за собою такий ефект доміно, коли уже з голови починаються проблеми, і все воно тягне один за одним наступні проблеми, зокрема логістичні, прийняття рішень на місцях і взагалі все решта", – пояснив Євлаш.

Він додав, що тому Сили оборони виявляють ці пункти спостереження та командні пункти. Особливо велику увагу приділяють пунктам управління, звідки окупанти керують безпілотними літальними апаратами, адже зараз у противника це є основним видом поряд з артилерією, яким вони зараз користуються на фронті.

"І це є пріоритетними цілями, звичайно, по яких ми наносимо вогневе ураження", – підсумував Євлаш.