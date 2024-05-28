Які важливі цілі атаковано в Росії: генерал армії у відставці назвав їх значення

Українські безпілотники успішно завдали удару по російських РЛС "Воронеж-М" та "Воронеж-ДМ" на території Росії. А ввечері 27 травня дрон атакував російське підмосковне місто Балашиха, посіявши чималу паніку серед місцевих. Взагалі Підмосков'я – важлива ціль для ЗСУ, оскільки там розміщена величезна кількість різних типів військових об'єктів стратегічного рівня.

Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Збройні Сили завдають удари точково по різних стратегічних об'єктах вже за 1800 кілометрів від кордону з Україною. За останніми даними, була знищена надпотужна і дуже дорога стратегічна радіолокаційна станція слідкування космічного типу, що є конкретним здобутком наших спецслужб.

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Не така вже й захищена Москва

Микола Маломуж зауважив, що такі ж удари завдаються й по Татарстану, розташованому за 1600 кілометрів від кордону з Україною. Підмосков'я ж – ще одна дуже важлива ціль, яка має й морально-політичне значення, оскільки росіяни зрозуміли, що Сили оборони дістають і б'ють вже й туди.

Там є величезна кількість різних типів військових об'єктів стратегічного рівня: потужні бункери, системи радіолокації, системи космічного супроводження, штаби, які розміщуються на суші в лісах або під землею. І вразити такі цілі – означає підірвати обороноздатність ворога на стратегічному рівні не лише в далеких радіусах дій або прифронтових зонах, але вже під Москвою.

Як неодноразово говорив Владімір Путін, Москва захищена на 100%. Виявляється, ні, ми і раніше били, і зараз б'ємо по цих конкретних об'єктах,

– сказав генерал армії у відставці.

Британська газета The Telegraph між тим написала про занепокоєння деяких західних аналітиків після того, як Силам оборони вдалося влучити по РЛС "Воронеж-М" в Орську, а до того – по загоризонтній радіолокаційній станції раннього виявлення "Воронеж-ДМ" у Краснодарському краї.

Аналітики занепокоєні, що Захід може сприйняти такі атаки як ескалацію. Проте офіційний Захід мовчить, адже удари було завдано українськими безпілотниками, а не західною зброєю.

Без РЛС росіяни "сліпі"

Що ж до уражень по ворожих РЛС, Микола Маломуж зазначив, що Путін неодноразово говорив, що найпотужніший потенціал – це балістичні ракети дальнього радіусу дії, які дістають до будь-якої точки світу.

Такі ракети просто так не літають: вони повинні бути наведені, якимось чином супроводжуватися і заведені до використання бойової частини. І наразі без таких РЛС росіяни фактично "сліпі".

Адже не лише важливо знищити ракету у повітрі, а ще не навести її. Інакше загарбники матимуть можливості підняти ракету у повітря і націлити на конкретний об'єкт або конкретне місто – Вашингтон, Лондон, Берлін або Київ.

Це може статися, тому удари по таких об'єктах важливі для того, щоб ми зробили неможливим завдання ядерних ударів по території України і території наших партнерів. Тому нехай вони (західні партнери – 24 Канал) радіють стосовно того, що ми знищили ще один пункт наведення прямо на них,

– підкреслив Микола Маломуж.

На його думку, Заходу вигідно, що Україна своїми силами у процесі знищення агресора нищила ці системи. Вони в першочергово загрожують західному світу, тому що це нанесення балістичних ракет, які летять не на нашу державу.

Удари по "Воронеж-М" та "Воронеж-ДМ": що відомо