Україна веде оборонну війну, але це не означає дії лише на її території, – Юсов

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що оборонна війна не означає дії лише на території України. Він також зауважив, що наразі на території країни-агресора лише одне безпечне місце.

Андрій Юсов, відповідаючи на запитання кореспондентів, підтвердив, що на території Росії "не залишається безпечних місць".

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Юсов прокоментував удари по території Росії

Представник ГУР зазначив, що удари по території Росії – наслідок дій режиму Путіна.

Очевидно, що найбільш безпечним місцем сьогодні на Росії є бункер Путіна. Туди справді важче дістатись, і зрештою про свою безпеку кремлівський режим, кремлівський диктатор дбає найбільше. Росія сьогодні – держава-агресор, яка веде повномасштабну агресивну війну проти незалежної України. Україна захищає себе, веде оборонну війну, але оборонна війна не означає дії лише на території України,

– сказав Юсов.

Він зазначив, що з противником необхідно боротися всіма силами й засобами – і в воді, і в небі, і на суші, і в глибокому тилу противника.

Це оборонні дії з українського боку, і вони будуть продовжуватися,

– наголосив представник ГУР.

Географія "бавовни" буде збільшуватися

Юсов не підтвердив і не спростував причетність ГУР до останніх ударів БпЛА по Татарстану, але водночас зауважив, що географія "бавовни" буде збільшуватися.

Він зазначив, що ці удари мають вплив безумовно на кількох напрямках:

військовий – зрив постачання палива для окупаційного корпусу.

економічний, який тісно пов’язаний з військовим,

інформаційно-політичний.

Нагадаємо, раніше глава СБУ Василь Малюк теж наголосив, що ударами по НПЗ Україна перекриє Путіну кисень.