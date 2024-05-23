"Має право": у МЗС Латвії висловилися щодо ударів України по Росії

Деякі західні країни передали Україні зброю із дозволом бити нею по об'єктах у Росії. Втім, не всі країни підтримують таку ініціативу. Зокрема, проти виступають деякі із країн Європи.

Забороняють України бити по російській території своєю зброєю Франція, Німеччина, Італія та США. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, чи впливає її держава на позиції цих країн.

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Україна має право бити по Росії

Позицію низки країн, що виступають проти ударів по Росії, Байба Браже називає не новою.

Я не буду називати країни, які роблять так чи інакше. Це справа самих союзників або партнерів говорити, що саме вони роблять або не роблять,

– каже латвійська міністерка.

Втім, за її словами, були зроблені відповідні публічні оголошення, інші – менш публічні, а деякі взагалі не були оголошені.

"Я думаю, найважливіше те, що це відбувається, і це відбувається на полі бою, і Україна отримує те, що хоче", – зауважує Байба Браже. І додає, що Україна таки має право бити по території Росії.

Що про удари по Росії кажуть в інших країнах