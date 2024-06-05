Російським установкам С-300/С-400 довелося тікати від Харківщини: огляд фронту від Світана

Україні був конче необхідний дозвіл бити по території Росії західною зброєю, аби унеможливити терористичні удари по українському прикордонню. Уже помітні перші успіхи після позитивного рішення союзників.

Їх проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. А також розібрав перспективи ЗСУ на сході країни.

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Удари по Харківщині зменшились

За останні 4 доби харків’яни відзначають, що по області та обласному центру не було атак з російських установок С-300/С-400, що є рідкістю для регіону.

Світан пояснив, що наразі Україна отримала дозвіл бити по російській території зброєю на відстані 60 – 70 кілометрів, тому ворогові довелося відсунути свої установки на 100 –120 кілометрів. Це межова дальність для установок С-300, однак є ще установки С-400 з дальністю до 150 кілометрів.

Розслаблятися ще не варто. Якщо нам не дозволять працювати ракетами ATACMS з дальністю 100 миль, то росіяни можуть з нової дальності та позицій продовжити геноцидні удари по Харкову та транскордонних областях,

– зауважив аналітик.

Зараз українській дипломатії варто докласти максимум зусиль, аби отримати дозвіл на збільшення радіуса використання західної зброї.

Бої на Сході

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що найважчі бої останніми днями точаться в напрямку Покровська, Карлівки.

Наразі на східному напрямку зосереджені основні сили та засоби ворога, резерви. Досі противник має завдання за цей рік вийти на оперативні кордони Донецької та Луганської областей.

Однак і на цьому відтинку фронту також працює західна зброя. Раніше росіяни відвели свої установки за 100 – 120 кілометрів від лінії фронту. Після того, як Україна отримала ракети Storm Shadow, вони відпрацювали і по Луганську.

А зараз фактично на цьому відтинку немає цілей для ракети Storm Shadow чи Scalp. По-перше, нам видають їх в невеликих кількостях, по-друге, бойова частина там пів тонни, і якщо її використовувати, то лише по вдалих цілях. Там всі подібні цілі або уже вибиті, або росіяни розосередилися,

– пояснив Світан.

Перспективи боїв

На Харківському напрямку росіяни намагалися зв’язати українські війська і відволікти їх від боїв на Сході. Однак самі потрапили там у пастку. Світан переконаний, що це можна використати на свою користь.

ЗСУ можуть розтягнути лінію фронту на Харківщині та Сумщині, проводячи атаки на російські позиції. Так змусять ворога перекидати резерви із напрямків, де найбільший тиск.

Варто використати силу противника проти нього. До того ж у нас на деяких напрямках кращі позиції. Потрібно переломлювати цю позицію постійної оборони і переходити до атак,

– резюмував полковник в запасі.