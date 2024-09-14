Дозвіл на удари вглиб Росії: у Зеленського відреагували на погрози Путіна

Нещодавно глава Кремля Владімір Путін пригрозив відповіддю, якщо Захід дозволить Україні використовувати далекобійну зброю для ударів вглиб Росії. На це відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Він заявив, що погрози Путіна лише засвідчують його страх, що російському терору може настати кінець. Тому Єрмак закликав партнерів до "сильних рішень".

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Як в Зеленського відреагували на погрози Путіна

За словами голови Офісу Президента, російський терор можливо припинити, якщо знищити військові об'єкти на території країни-агресорки, звідки "він бере початок".

Російський терор починається на складах зброї, аеродромах і воєнних базах на території Росії. Якщо Росія не готова припинити терор добровільно, потрібно змусити їх це зробити силою. Будь-які погрози вони роблять від страху втратити можливості вбивати людей,

– наголосив Єрмак.

Він додав, що дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб Росії зможе пришвидшити зупинку російського терору. Також це дозволить зупинити його розповсюдження на інші країни світу, до яких прагне дотягнутися Путін.

Як погрози Путіна прокоментували в ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що єдина тактика росіян проти Заходу – залякування ядерною зброєю та прямим воєнним конфліктом.

Росія завжди так робить, коли Захід може здійснити успішне рішення, яке може серйозно зашкодити режиму Путіна. Втім – це лише слова. Путін не зможе застосувати ядерну зброю, бо проти цього Китай та Індія – головні сили, від яких залежна Росія,

– зазначив Коваленко.

Він також наголосив, що удари далекобійною зброєю вглиб Росії зможуть пришвидшити падіння Кремлівського режиму і стимулюватимуть Путіна до миру.

Водночас відсутність цього рішення лише наблизить війну в країнах НАТО. Також зростатиме ймовірність російської агресії до країн Балтії через декілька років.

"Путін залякує, бо сам боїться. Зараз вирішальний момент. Він не застосує ядерну зброю і це всі прекрасно знають. Він просто намагається вплинути на суспільства", – резюмував голова ЦПД.

Нагадаємо, що за словами Путіна, надання дозволу Україні на удари далекобійною зброєю вглиб Росії, означатиме, що країни НАТО вступили у війну з Росією. Він також заявив, що дозвіл на такі удари "змінить суть конфлікту".