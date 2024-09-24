Росіяни влучили у багатоповерхівку, під завалами люди: перші деталі атаки по Харкову

Росіяни знову обстріляли Харків. Ворог завдав ударів по чотирьох адміністративних районах міста.

Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що під бомбардуванням опинилися саме житлові райони.

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Перші наслідки атаки на Харків

Після 15:20 24 вересня окупанти почали завдавати по Харкову ударів КАБами.

Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста,

– повідомив Терехов.

За попередньою інформацією, КАБи поцілили по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

Станом на 15:55 було відомо про 5 постраждалих. За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, під завалами є люди.

Люди знаходяться під завалами. У одну з багатоповерхівок – пряме влучання,

– написав голова ОВА Синєгубов.

Згодом міський голова написав, що внаслідок цієї атаки є загиблі.

За попередньою інформацією, що потребує підтвердження, на жаль, є загиблі,

– заявив Терехов.

За словами Терехова, у Київському районі у житловому будинку поверхи склалися з восьмого по третій. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Підтверджена інформація щодо загиблих

Станом на 16:16 офіційно підтвердили смерть трьох людей та 15 поранених. Однак їхня кількість ще може зрости, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали.