"Усі цілі законні": у Кремлі цинічно пригрозили майбутніми ударами по Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков висунув чергові погрози на адресу України, назвавши об’єкти військової інфраструктури "законними цілями" для російської армії. У такий спосіб Москва намагається виправдати нову хвилю масованих атак на тлі спроб змусити Київ погодитися на ультиматуми.

Про це пишуть росЗМІ.

Як цинічно Росія намагається виправдати удари по Україні?

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков оголосив, що будь-які об'єкти військової інфраструктури на території України є нібито легітимними цілями для окупаційної армії Росії. Таким чином Москва цинічно намагається створити псевдозаконне підґрунтя для чергових воєнних злочинів.

Будь-які подібні об’єкти на території України стануть законними цілями для наших збройних сил,

– заявив представник Кремля.

Водночас видання The Washington Post із посиланням на західних посадовців та аналітиків зазначає, що Володимир Путін розраховує дотиснути Україну до настання зими. Кремлівський диктатор намагається скористатися послабленням протиповітряної оборони та посилює авіаудари, аби змусити Київ погодитися на свої вимоги.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що російські удари по Україні нібито є "відповіддю" на дії Києва, які, за його словами, відкрили "скриньку Пандори". Водночас він заявив, що Росія атакує українські міста, аби завдати шкоди тим, хто нібито шкодить її інтересам.

Крім того, російський диктатор цинічно пояснив російську агресію проти України через аналогію з хижаків і здобичі. Під час зустрічі з педагогами та студентами 29 серпня він розповів про косаток, які зграєю нападають на білих ведмедів, і заявив, що це нібито демонструє, "у якому світі ми живемо" та пояснює, чому Росія проводить так звану "спеціальну військову операцію".