Російські "Шахеди" вражають підстанції через обмеження швидкості роботи Starshield, – Зеленський

Російські війська продовжують атакувати українську енергетику, використовуючи, зокрема, реактивні безпілотники. Водночас ефективність українських дронів-перехоплювачів обмежують технічні проблеми, для розв'язання яких потрібна допомога американських партнерів.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як обмеження Starshield впливають на захист української енергетики?

За словами Зеленського, російські війська цілеспрямовано атакують українські підстанції ударними безпілотниками. Частина цих атак досягає мети через обмеження швидкості роботи терміналів Starshield поблизу лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

Президент пояснив, що українські дрони-перехоплювачі втрачають зв'язок з операторами, коли розганяються до 161 кілометра на годину. Через це вони не можуть наздогнати швидкісні російські "Шахеди".

Розраховуємо, що ці обмеження будуть зняті. Від цього напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою,

– наголосив Зеленський.

За його словами, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та Офіс Президента вже отримали доручення максимально тісно співпрацювати з американською стороною та компанією SpaceX для розв'язання цієї проблеми.

Зеленський підкреслив, що Україні необхідна підтримка партнерів для посилення захисту від російських повітряних атак.

Скільки дронів і ракет Росія запустила по Україні за тиждень?

Президент також повідомив, що лише протягом цього тижня російські війська застосували проти України понад 2300 ударних безпілотників, 1590 керованих авіабомб і 15 ракет різних типів.

У ніч проти 15 листопада та вранці росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Запоріжжя, Сумської, Одеської, Житомирської та Кіровоградської областей.

Крім того, під ударами опинилися об'єкти залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі. Російські війська також атакували Донеччину та Київщину.

За словами Зеленського, внаслідок цих ударів відомо про 16 постраждалих.

Що відомо про обмеження роботи Starshield?

Напередодні, 14 листопада, Зеленський заявив, що обмеження роботи Starshield, за інформацією української сторони, запровадила компанія SpaceX. Президент назвав це поганим політичним рішенням і наголосив на необхідності відновити повноцінну роботу системи. Водночас у SpaceX заперечували, що змінювали обмеження.

Крім того, 12 листопада радник президента Сергій Бескрестнов повідомив, що через обмеження зв'язку виникли проблеми не лише з дронами-перехоплювачами, а й з українськими вертольотами, які переслідують російські "Шахеди".