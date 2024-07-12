У МЗС Британії відповіли, чи дозволять Україні бити по Росії Storm Shadow

Велика Британія була першою країною, яка дозволила Україні бити своєю зброєю по території Росії. Водночас дозвіл не стосується далекобійної зброї, зокрема ракет Storm Shadow. У Лондоні відповіли, чи планують змінити політику і таки дати добро на удари вглиб країни-агресорки.

Нещодавно новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна сама вирішує, як і по чому використовувати передані їй Storm Shadow. Втім, у ЗМІ пишуть, що, насправді, Лондон таки не давав згоди на удари далекобійним озброєнням.

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Чи буде зелене світло на удари Storm Shadow вглиб Росії

За словами нового очільника МЗС Британії Девіда Леммі, у Лондоні міркують над проханням Києва щодо застосування Storm Shadow по Росії.

Міністр зазначив, що останніми днями обговорював це питання із Зеленським.

Також він додав, що цілком підтримує право України на самооборону, особливо після того, як зазнала жорстокої атаки дитяча лікарня.

Леммі натякнув, що поділяє думку тих союзників, які проти надмірної обережності через "побоювання ескалації". Посадовець наголосив, що Путін є загрозою для безпеки усієї Європи, а тому підтримка України з боку Альянсу має залишатися непохитною.

Нагадаємо, що Джо Байден пояснив, чому США не дозволяють використовувати ATACMS по Росії.