Посол США відповіла, чому Білий дім не дозволяє бити по Росії американською зброєю
Джерело:РБК-Україна
Сполучені Штати допомагають нашій державі і прагнуть стримувати майбутню агресію. Проте США не дозволяє Україні використовувати американську зброю для ударів по російській території.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк під час круглого столу із заступником голови USAID Ізобель Коулмен.
Дивіться також Росія захопить Балтію за 7 днів, а час реакції НАТО – 10 днів: у ГУР змоделювали ситуацію
Відповідь посла
Під час круглого столу у Бріджит Брінк поцікавилися, чому США не дозволяє застосовувати американську зброю для ударів по Росії. У відповідь на це посол зазначила, що метою Джо Байдена є допомогти Україні захистити себе і стримувати майбутню агресію.
Однак перша частина допомоги Україні у захисті себе - це постачання наших та партнерських озброєнь для підтримки ваших хоробрих героїв на фронті боротьби за відновлення вашої території,
– вказала дипломат.
Водночас позиція США з самого початку полягає в тому, що Білий дім не дозволяє і не сприяє використанню їхньої зброї в Росії, за межами території України.
Допомога США
- У квітня Конгрес нарешті підтримав довгоочікуваний пакет допомоги для України на понад 60 мільярдів доларів. Він, зокрема, включає й ракети ATACMS більшого радіуса дії. Водночас тоді ж стало відомо, що у березні США нібито таємно відправили в Україну ATACMS. Згодом Пентагон підтвердив цю інформацію,
- Водночас у США сподіваються, що передача ракет ATACMS також вплине на Німеччину. Олаф Шольц досі виступає проти постачання Україні Taurus. Сполучені Штати очікують, що їх допомога, а також відповідні дії Франції та Британії допоможуть "кризі скреснути".
- Також ЗМІ повідомляють, що США могли закупити 81 бойовий радянський літак у Казахстану. Поки достеменно невідомо, куди спрямують їх, однак найбільш ймовірно – що в Україну. У цей список ввійшли перехоплювачі МіГ-31, винищувачі-бомбардувальники МіГ-27, винищувачі МіГ-29 і бомбардувальники Су-24 виробництва 1970-х і 1980-х років.