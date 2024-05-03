Посол США відповіла, чому Білий дім не дозволяє бити по Росії американською зброєю

Сполучені Штати допомагають нашій державі і прагнуть стримувати майбутню агресію. Проте США не дозволяє Україні використовувати американську зброю для ударів по російській території.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк під час круглого столу із заступником голови USAID Ізобель Коулмен.

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Відповідь посла

Під час круглого столу у Бріджит Брінк поцікавилися, чому США не дозволяє застосовувати американську зброю для ударів по Росії. У відповідь на це посол зазначила, що метою Джо Байдена є допомогти Україні захистити себе і стримувати майбутню агресію.

Однак перша частина допомоги Україні у захисті себе - це постачання наших та партнерських озброєнь для підтримки ваших хоробрих героїв на фронті боротьби за відновлення вашої території,

– вказала дипломат.

Водночас позиція США з самого початку полягає в тому, що Білий дім не дозволяє і не сприяє використанню їхньої зброї в Росії, за межами території України.

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