"Путіну потрібно добряче утерти носа": конгресмен США про удари України по території Росії

Україна продовжує бити по об'єктах ворога у Росії, які використовуються для війни проти нашої держави. Як зазначив конгресмен США, Путіну необхідно добряче втерти носа.

На цьому наголосив член Палати представників США від Демократичної партії Том Своззі в інтерв'ю. Він підкреслив, що наша держава може бити по Росії.

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Ворог повинен платити за свою поведінку

Своззі спитали, чи може наша держава бити по Росії. У відповідь конгресмен наголосив, що "потрібно змусити Росію заплатити ціну за свою поведінку".

Знаєте, я не хочу ставити під сумнів політику уряду Сполучених Штатів чи українського уряду, але особисто вважаю, що ми повинні змусити Росію заплатити ціну за свою поведінку. Вони повинні нести відповідальність, тому що єдине, що розуміє Володимир Путін, – це сила, і йому потрібно добряче утерти носа,

– підкреслив конгресмен США.

Наші військові атакували російські аеродроми

У ніч проти 5 квітня російським загарбникам було несолодко. Україна вдарила відразу по трьох аеродромах ворога – в Енгельсі, Єйську та Курську.

За інформацією джерел 24 Каналу, за результатами атаки дронами, ймовірно, серйозних пошкоджень зазнали щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які були на військовому аеродромі "Енгельс-2".

Також окупанти втратили кілька літаків Су. Власне, у Єйську згоріли два Су-25. Що стосується наслідків атаки у Курську, то спочатку інформації звідти не надходило.

Але це ще не все. Під час операції, яку провели 5 квітня, російські загарбники зазнали втрат у живій силі. Так, під час атаки на "Енгельс-2" загинули 7 окупантів. Не виключають, що серед них можуть бути і ті, хто керував стратегічними бомбардувальниками. А от у Єйську загинули 4 окупантів.

Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде пригадати актуальну статистику. Як зазначили у Генштабі зранку 8 квітня, за минулу добу ліквідували 890 окупантів, а від початку повномасштабного вторгнення – 448 400 бійців так званої "другої армії світу".

На брухт перетворили 7087 танків, 13 575 бойових броньованих машин, 11 356 артилерійських систем, 1039 РСЗВ, 751 засіб ППО. Також окупанти не дорахуються 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8996 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2065 крилатих ракет, 26 суден, 1 підводного човна, 15 110 автомобілів і автоцистерн, а також 1867 одиниць спецтехніки.