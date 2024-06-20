"Близькі до агресії": Путін прокоментував удари України по території Росії

Російський диктатор Владімір Путін висловився щодо ударів України по російській території. Він заявив, що вони "близькі до агресії".

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на кремлівського диктатора, який зробив відповідну заяву на пресконференції в Ханої під час свого візиту до В'єтнаму, передає 24 Канал.

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Путін про удари України по Росії

Під час пресконференції не обійшлося без цинічної заяви очільника Москви про, як її нарік Путін, "агресії" з боку нашої країни.

Удари противника по російській території "близько до агресії",

– заявив Путін.

Російський диктатор сказав, що для Росії, мовляв, найважливіше завдання відбивати удари противника на своїй території.

Однак, чомусь глава Кремля не бере до уваги, що це саме Росія коїть агресію по відношенню до України вже понад 10 років.

Зауважимо, що Путін під час пресконференції в Ханої також висловився про ядерну зброю. Він наголосив, що ядерні сили Росії завжди перебувають у стані боєздатності. До слова, він також не упустив можливості вкотре використати залякування. Так, Путін зазначив, що "превентивний удар Росії не потрібен, тому що на зустрічному ударі супротивник буде гарантовано знищений".