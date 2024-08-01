Рекордні показники: в чому цікава особливість атак дронів по Росії

Об'єкти паливно-енергетичного комплексу Росії передувають під постійними атаками українських дронів. Також наші сили успішно дістають до аеродромів ворога в його глибокому тилу.

Водночас говорити про стратегічні масштаби завдання шкоди противнику, на думку військового експерта Владислава Селезньова, якою він поділився з 24 Каналом, ще зарано. Проте ці удари вже вчиняють потужний ефект, змушуючи росіян перекидати системи ППО на пріоритетніші напрямки. Тим самим вони залишають певні регіони "оголеними" перед загрозою ударів українськими дронами.

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Маємо використовувати ці важелі

Ворог посилено захищає стратегічні об'єкти, що належать до міністерства оборони – аеродроми, командні пункти, пускові установки ППО тощо.

Проте меншою мірою він охороняє нафтові бази, термінали, НПЗ, і ми цим користуємось. Відбуваються удари по нафтових об'єктах, що призводить до втрати росіян можливості завчасно та безперебійно постачати паливно-мастильних матеріалів для своєї армії,

– пояснив військовий експерт.

Дронові атаки України є дуже важливими, особливо у той час, коли західні партнери не поспішають надати нам дозволи щодо застосування їхньої зброї по об'єктах енергетичної генерації на території Росії.

Тому, на його думку, маємо використовувати важелі вогневого впливу, які надають підприємства оборонного комплексу України, зокрема, дрони.

Наші безпілотники здатні долати відстань 1800 кілометрів – це рекордні показники. За повідомленням української розвідки, один з наших ударних дронів "завітав" на аеродром "Оленья" у Мурманській області, де зосереджена левова частина російських Ту-95МС,

– підкреслив він.

Тенденція дуже обнадійлива

Українським силам на аеродромі "Оленья" вдалося вразити два російських стратегічних бомбардувальники Ту-22М3 з бортовими номерами – борт №33 і борт №31. Відповідно борт №33 зазнав пробоїни верхньої частини фюзеляжу, а борт №31 – певні пошкодження.

Наразі зарано говорити про стратегічні масштаби шкоди, яку завдають удари українських дронів по ворожій енергетичній структурі. Сьогодні Україні бракує ресурсів, щоб масштабувати виготовлення ударних дронів.

Однак тенденція дуже обнадійлива. Ці удари спонукають ворога вирішувати, спрямовувати системи ППО на захист передній лінії своєї оборони, захищати військово-стратегічні об'єкти або виділяти частину систем ППО, щоб боронити ключові елементи паливно-енергетичного комплексу,

– зауважив Владіслав Селезньов.

Цих об'єктів чимало, а ресурсів у росіян щодо систем ППО та ПРО не вистачає. Вони вже зараз передислокують більшу частину цього устаткування із Зауралля, північно-західних регіонів Росії. Тому, зокрема, Ленінградська та Мурманська області залишились майже без захисту.

"Українські розвідники та партизани шукають слабкі місця в російській системі ППО для того, щоб наступні атаки українських дронів були максимально ефективними", – підкреслив він.