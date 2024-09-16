"Останнє слово за Байденом": у Зеленського сказали, без чого "план перемоги" нереальний

Володимир Зеленський оголосив, що має план перемоги, яким збирається поділитися з Джозефом Байденом. В Офісі президента пояснили, без якого рішення очільника США неможливо реалізувати ініціативу українського лідера.

Президент розповів, що його план перемоги містить 4 основні пункти і один додатковий. У ньому йдеться, зокрема, про те, що Україна повинна мати сильну військову підтримку і самостійно вирішувати, як використати ту чи іншу надану їй зброю. В ефірі телемарафону радник ОП Сергій Лещенко прокоментував цей момент, передає 24 Канал.

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Без рішення Байдена нічого не буде

Посадовець зауважив, що під час форуму YES Зеленський "мовою нятяків доволі прозоро" дав зрозуміти, що план перемоги передбачає дозвіл союзників на удари вглиб Росії далекобійною зброєю.

Наразі реалізація президентського плана цілком залежить від рішення Джо Байдена, від того, чи надасть він Україні можливості бити аеродромах, військових базах і складах, де росіяни зберігають ракети і звідки злітають їхні літаки.

Лещенко наголосив, що без відповідного дозволу від США втілити у життя план перемоги Зеленського неможливо.

Нагадаємо, що президент Зеленський покаже свій план Байдену під час зустрічі у рамках засідання Генасамблеї ООН, яке відбудеться наприкінці місяця.