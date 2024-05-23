Одна справа – дрони, інша – ракети: чому Україні важливо бити західною зброєю по Росії

Україна попросила США зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах на території Росії. Також напередодні група конгресменів закликала Пентагон дозволити нашій державі атакувати цілі у країні-агресорці та розширити й пришвидшити тренування на F-16.

Сили оборони завдають ударів по Росії власною зброєю – дронами. Проте військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері 24 Каналу пояснив, що ефект від застосування західного озброєння, як-от ракет ATACMS та ЗРК М142 HIMARS, був би набагато серйозніший та підвищив би якість таких ударів.

Різниця колосальна

Одна справа, коли на російський аеродром чи нафтопереробний завод прилітає дрон з бойовою частиною 30 – 40 кілограмів. Інша – коли над російським летовищем чи НПЗ розривається бойова частина ATACMS на 300 чи 950 суббоєприпасів.

Рівень руйнації зовсім різний як і масштаби ремонтних робіт,

– наголосив Олександр Коваленко.

Удар 500 кілограмовою бойовою частиною будь-якої західної ракети може спровокувати ланцюгову реакцію на нафтопереробному заводі, що призведе до ще більших вибухів та руйнувань. До того ж, це стосується не лише таких ударів.

Навіть застосування реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS по російських військових об'єктах, розташованих на території Росії, значно підвищило б можливості України.

Сили оборони могли б протидіяти російським наступальним діям не лише на Харківщині чи упередити загрозу на Сумщині, а й вплинули б на логістику росіян – забезпечення їхнього угруповання на окупованих територіях Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму.

Наступ Росії на Харківщину: що відомо

У Генштабі ЗСУ розповіли, що лише за 21 травня втрати ворога на цьому напрямку становлять 71 особу та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Протягом доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що українським воїнам вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку, зокрема у Вовчанську. За словами речника "Хортиці", окупанти застосовують авіацію для ураження ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області.

У Харківській ОВА розповіли, що російські окупанти продовжують штурмові дії на півночі області, зосередивши зусилля на Вовчанську. Сили оборони України контролюють 60% міста, який постраждав після російського наступу.

Очільник британського МЗС, колишній прем'єр-міністр Девід Камерон заявив, що Україна може завдавати ударів британською зброєю по території Росії. Себто Велика Британія стала першою країною, яка зняла обмеження на використання свого озброєння.