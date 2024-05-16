Є цікава деталь: як насправді може відповісти Росія після ударів по ній західною зброєю

Велика Британія першою дозволила Збройним Силам України бити своєю зброєю по території Росії. З огляду на це, радник голови радбезу Дмітрій Мєдвєдєв видав чергову порцію погроз.

Політик сказав, що буцім за певних обставин відповідь за такі дії полетить не лише до Києва. Політтехнолог Борис Тизенгаузен в етері 24 Каналу зауважив незвичайну деталь щодо цього питання.

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Політтехнолог зазначив, що Росія трактуватиме застосування Україною західної зброї для ударів по російській території як пряме зіткнення з НАТО. Тому деякі країни усіляко уникають розмов й не хочуть надавати дозвіл на використання свого озброєння по країні-агресорці.

Уже навіть експрезидент Росії Дмітрій Мєдвєдєв пригрозив Великій Британії у разі, якщо британські ракети полетять у країну-терористку. Буцім у такому випадку Кремль завдаватиме ударів по військових об'єктах Лондона. Цілком імовірно, що навіть поза межами України.

Цікаво те, що 15 травня російське міністерство оборони у своєму щоденному зведенні написало про збиття американських керованих авіабомб та чехословацьких снарядів до РСЗВ "Вампір" над Бєлгородом.

Ось уже летить і американська, і чеська, і французька зброя. Давно летять. Це ж також західна зброя. Чому тоді зараз не б'єте у відповідь? Не можу зрозуміти. Чи РСЗВ можна, а ось ATACMS, SCALP та Storm Shadow не можна? Тобто взагалі не зрозуміло. Якщо якоюсь західною зброєю можна бити, а якоюсь – ні, то це вже інше питання,

– сказав Тизенгаузен.

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