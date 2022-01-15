УДО святкує річницю створення: Зеленський пообіцяв підвищення зарплат і роздав квартири

Управління держохорони 15 січня святкує ювілей – 30 років з дня створення. На святкові урочистості завітав президент Володимир Зеленський, щоб привітати працівників установи.

За словами гаранта, протягом 30 років УДО підготувало й провело десятки тисяч охоронних заходів. Зеленський назвав цей час як "три десятиліття в посиленому режимі".

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Це висока відповідальність і робота в напружених умовах завжди. Особливо минулого року, коли Україна святкувала визначальні дати для своєї історії та приймала багато високих іноземних гостей. Я хочу подякувати вам особисто – усе було на найвищому рівні,

– сказав президент.

За його словами, держава має віддячувати працівникам УДО таким же ставленням.

Плани щодо зміни УДО

Управління державної охорони України – державний правоохоронний орган спеціального призначення, що підпорядкований президенту та підконтрольний Верховній Раді. Його створили 15 січня 1992 року.

У доповіді керівництво відомства відзначило, що планують збудувати сучасний центр управління. Водночас Зеленський наголосив, що центр збудують для кожного з працівників і це й буде вдячністю з боку держави. Наступним кроком він назвав підвищення заробітних плат працівникам УДО.

Все це, а також технічне забезпечення на новому рівні – три головні речі, які повинні з’явитися в житті Управління державної охорони України,

– наголосив Зеленський.

Він також вручив працівникам УДО державні нагороди та сертифікати на службове житло.

Привітання Володимира Зеленського

На різдвяні свята Володимир Зеленський відправився у гірськолижний курорт "Буковель". Зранку 7 січня президент привітав українців з Різдвом із засніжених гір.

Президент України Володимир Зеленський відзначив історичний успіх команди NAVI з CS:GO. У своїх соцмережах він привітав представників української організації, а також побажав їм успіхів.

Першому главі незалежної України Леонідові Кравчуку 10 січня виповнилося 88 років. Володимир Зеленський привітав політика з уродинами та побажав здоров'я і швидкого відновлення.

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