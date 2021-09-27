В УДО заперечують, що посилили охорону Зеленського після замаху на Шефіра

Раніше ЗМІ повідомили, що після замаху на свого помічника Володимир Зеленський посилив охорону. Втім, цю інформацію спростували в УДО.

В Управлінні державної охорони пояснили, що охорону президентів в Україні посилили вже давно. А саме – з 2014 року, від початку війни на Донбасі.

Зверніть увагу У "Слузі народу" пояснили, чому в Шефіра не було державної охорони

Після нападу на Сергія Шефіра охорону чинному главі держави Володимиру Зеленському додатково не посилювали. Водночас в Управлінні державної охорони розповіли, що не охороняють співробітників Офісу Президента. Цим займаються інші органи.

Скільки авто пересувається у складі президентського кортежу та скільки людей охороняють політика – невідомо. Ця інформація є державною таємницею.

Про що писали у ЗМІ

Згідно із законом "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" за охорону президента відповідає Управління держохорони.

"Українська правда" повідомляла, що їхній кореспондент помітив оновлений кортеж Зеленського. Мовляв, тепер він їздить із сиренами та мигалками, на великій швидкості та з більшою кількістю авто. Кортеж бачили ввечері 24 вересня на Обухівській трасі.

Коротко про замах на Шефіра