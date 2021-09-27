В УДО заперечують, що посилили охорону Зеленського після замаху на Шефіра

27 вересня 2021 , 21:19
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Джерело:

Суспільне

Раніше ЗМІ повідомили, що після замаху на свого помічника Володимир Зеленський посилив охорону. Втім, цю інформацію спростували в УДО.

В Управлінні державної охорони пояснили, що охорону президентів в Україні посилили вже давно. А саме – з 2014 року, від початку війни на Донбасі.

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Після нападу на Сергія Шефіра охорону чинному главі держави Володимиру Зеленському додатково не посилювали. Водночас в Управлінні державної охорони розповіли, що не охороняють співробітників Офісу Президента. Цим займаються інші органи.

Скільки авто пересувається у складі президентського кортежу та скільки людей охороняють політика – невідомо. Ця інформація є державною таємницею. 

Довідка. Згідно із законом "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" за охорону президента відповідає Управління держохорони.

Про що писали у ЗМІ

"Українська правда" повідомляла, що їхній кореспондент помітив оновлений кортеж Зеленського. Мовляв, тепер він їздить із сиренами та мигалками, на великій швидкості та з більшою кількістю авто. Кортеж бачили ввечері 24 вересня на Обухівській трасі.

Коротко про замах на Шефіра

  • На автомобіль, в якому перебував Сергій Шефір, напали зранку 22 вересня між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині.
  • За даними правоохоронців, у машину потрапило 18 куль. Сам помічник президента не постраждав, але його водій потрапив у лікарню.
  • Наразі зловмисника ще не знайшли. Втім, у МВС встановили, що він був професіоналом та, ймовірно, діяв не наодинці.
Автор: Ірина Буртик